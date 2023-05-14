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زيلينسكي في برلين للتحضير لهجوم كييف المضاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 11:21 صباحا
زيلينسكي في برلين للتحضير لهجوم كييف المضاد
الرئيس الأوكراني في روما، 13 مايو 2023. (أ ف ب)
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التقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى برلين ليل السبت الأحد، في أول زيارة له منذ بدء الحرب في أوكرانيا، الرئيس الألماني الذي تريد بلاده كدليل على التضامن، تسليم كييف أسلحة جديدة بقيمة 2,7 مليار يورو.

وبعد روما والفاتيكان أمس، وصل زيلينسكي إلى ألمانيا، كما أعلن على حسابه على «تويتر»، مؤكدا أن زيارته ستخصص لتسليم بلاده «حزمة مهمة للغاية» من شحنات الأسلحة، و«لإعادة إعمار» أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد مراسلو «فرانس برس»، أن فرانك فالتر شتاينماير استقبل فولوديمير زيلينسكي، في قصر بيلفو مقر الرئيس الألماني، ولم يُكشف عن تفاصيل زيارة برلين على الفور لأسباب أمنية.

لكن وسائل الإعلام الألمانية ذكرت أن زيلينسكي سيلتقي صباحا المستشار أولاف شولتس أيضا.

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وتأتي هذه الخطوة وسط استعدادات للجيش الأوكراني، لشن هجوم الربيع في حين تعلن كل من كييف وموسكو عن انتصارات في باخموت ومحيطها.

عشرات الدبابات والمدرعات وطائرات المراقبة
سيتوجه زيلينسكي وفقًا لصحيفة بيلد، إلى آخن بعد الظهر على متن طائرة آيرباص حكومية ألمانية بحماية مقاتلات الجيش لتلقي جائزة شارلمان التي تكافئ الالتزام بتوحيد أوروبا.

وأعلن مدير اللجنة المنظمة للجائزة يورغن ليندن لصحيفة «تاغيسشبيغل»، أنه «للمرة الأولى في تاريخها الطويل تكافئ جائزة شارلمان على واجب الدفاع عن المبادئ الأساسية لأوروبا وحريتها وإذا لزم الأمر بالقوة».

ويحاول زيلينسكي حاليًا حشد الجهات الداعمة له في أوروبا في الوقت الذي يستعد فيه جيشه لشن هجوم مضاد في شرق البلاد، ضد القوات الروسية كما أعلن قبل أسابيع.

وبمناسبة زيارته أعلنت الحكومة الألمانية السبت، أنها تعد خطة جديدة لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس «نريد جميعًا نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق.. لهذا السبب ستقدم ألمانيا كل مساعدة ممكنة طالما كان ذلك ضروريًا».

وتشمل هذه المساعدة الجديدة عشرات الدبابات والمدرعات وطائرات المراقبة بدون طيار وأربعة أنظمة دفاع جوي جديدة من طراز «آيريس-تي».

ورحب مستشار رئاسي أوكراني بهذا الدعم، لكن نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريج ميلنيك، قال إنها ليست كافية.

وأعلن السفير الأوكراني السابق في ألمانيا على قناة «فيلت تي في»، أنه «لأمر مؤسف أن معظم أنظمة الدفاع الموعودة قديمة (...) ومن المخيب للآمال أيضًا أن تصر الحكومة الألمانية على رفضها (...) تسليم مقاتلات. يجب التخلص من هذا الحظر وبسرعة».

إمداد أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو
كما أعلنت المملكة المتحدة للتو عن إمداد أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو، لتصبح أول دولة تقدم هذا النوع من الأسلحة بعيدة المدى والقادرة على إصابة هدف حتى مسافة إلى 250 كيلومترًا.

ولطالما كانت العلاقات بين كييف وبرلين متوترة بشأن المساعدة العسكرية، مع انتقاد ألمانيا لكونها شديدة التردد والتحفظ، لكنها عززت دعمها في الأشهر الأخيرة.

والخميس أعلن زيلينسكي على «بي بي سي»، أنه «لا يزال بحاجة إلى القليل من الوقت الإضافي»، لشن هجوم الربيع لتجنب خسائر فادحة في الارواح واختراق الخطوط الروسية.

وتريد كييف استعادة أراض في منطقتي دونيتسك ولوغانسك (شرق) وخيرسون وزابوريجيا (جنوب)، بعدما أعلنت موسكو ضمها.

مواجهة في باخموت
والتقى الرئيس الأوكراني السبت في الفاتيكان البابا فرنسيس، وشكره على «الاهتمام الذي يوليه لمأساة ملايين الأوكرانيين».

كما التقى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي أكدت له «دعمها الكامل والتام لتسهيل انضمام كييف تدريجيا الى الاتحاد الأوروبي».

وعلى الأرض، أكد الجيش الأوكراني السبت «التقدم» في محيط باخموت، حيث تدور المعارك مع القوات الروسية في شرق أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مواصلة تقدمها في المدينة التي باتت تحت سيطرتها بشكل رئيسي والتي دمرت إلى حد كبير.

وبحسب مصدر قضائي أوكراني، خلفت غارة روسية قرب باخموت السبت قتيلين وعشرة جرحى بينهم أطفال.

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