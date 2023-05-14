تزامنا مع بدء الانتخابات.. زلزال بقوة 4 درجات يضرب وسط تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

وقع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، مساء السبت، في ولاية ملاطية بوسط تركيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم الأحد.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان لها، أن مركز الزلزال قضاء «بطال غازي»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأضافت «آفاد» أن الزلزال وقع على عمق 7.47 كيلومتر.

زلزالان مدمران في تركيا وسورية

وضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياسي ريختر، جنوب شرق تركيا وشمال سورية في السادس من فبراير الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين، وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.

- بالصور.. فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

يأتي ذلك بينما فتحت مراكز الاقتراع في تركيا، صباح الأحد، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية والبرلمان.

واصطف الناخبون في طوابير طويلة تشكلت قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في إسطنبول وأنقرة، فيما تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الخامسة.