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رئيس الوزراء البريطاني يحضر قمة مجلس أوروبا الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 07:39 صباحا
رئيس الوزراء البريطاني يحضر قمة مجلس أوروبا الثلاثاء
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أثناء إلقاء كلمة خلال حدث بيزنست كونكت في شمال لندن، 24 أبريل 2023. (أ ف ب)
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يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى ريكيافيك بعد غد الثلاثاء لحضور قمة مجلس أوروبا، ومنها إلى طوكيو قبل أن يشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في هيروشيما، كما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أمس السبت. 

وقال سوناك في بيان «سأتوجه خلال الأسبوع الجاري من ريكيافيك إلى هيروشيما لقيادة العمل العالمي بشأن أولوياتنا». وأضاف رئيس الوزراء المحافظ الذي تولى مهامه في أكتوبر الماضي أن «عددا كبيرا من التحديات التي نواجهها، من التضخم إلى الهجرة، يجب حلها من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين».

وتأتي هذه الزيارات بينما يواجه ريشي سوناك ضغوطا محلية متزايدة. فقد سجل حزب المحافظين نتائج كارثية في انتخابات محلية جرت الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، تشهد البلاد تضخما تزيد نسبته على 10% مما يسبب اضطرابات اجتماعية منذ أشهر تمثلت بتحركات للعمال في قطاعات عدة من الصحة إلى النقل للمطالبة بزيادة الأجور.

تعزيز حدود أوروبا
قالت رئاسة الحكومة البريطانية أن سوناك سيركز في قمة مجلس أوروبا في ريكيافيك الثلاثاء على «أهمية تعزيز حدود أوروبا والتصدي للهجرة غير الشرعية والتهديد الذي تمثله روسيا للحفاظ على أمننا وازدهارنا». وسيتوجه ريشي سوناك بعد ذلك إلى طوكيو في زيارة ثنائية تستغرق يومًا واحدًا يتوقع أن "يعلن خلالها عن تعاون جديد بين المملكة المتحدة واليابان في مجال الدفاع والتكنولوجيا".

بعد ذلك، سيتوجه إلى هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع التي ستعقد من 19 إلى 21 مايو وستكون الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة وسيدعو خلالها إلى تقديم دعم أقوى لأوكرانيا في مواجهة «حرب العدوان الروسية». كما سيجري سوناك محادثات ثنائية حول الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال رئيس الحكومة البريطاني «أتطلع إلى زيارة اليابان الشريك الاقتصادي والدفاعي الرئيسي للمملكة المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ». وأضاف أن قمة مجموعة السبع تعقد تأتي «في لحظة مهمة بينما تضاعف أوكرانيا جهودها في كفاحها من أجل البقاء ونواجه تهديدات معقدة للسلام والازدهار في العالم».

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