زيلينسكي يزور إيطاليا وألمانيا تستعد لاستقباله بدعم عسكري ضخم

القاهرة - بوابة الوسط

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إيطاليا السبت للقاء البابا فرنسيس ومسؤولين أبرزهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، عشية زيارة إلى ألمانيا التي أعلنت تقديم مساعدة عسكرية ضخمة لكييف بقيمة 2.7 مليار يورو.

وأتت الزيارة الأولى لزيلينسكي إلى إيطاليا منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في فبراير 2022، على وقع استمرار الأخذ والرد ميدانيًا بشأن مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، إذ أكدت كييف تحقيق تقدم حولها، في حين أعلنت موسكو أنها حصدت مكاسب ميدانية في داخلها، وفق «فرانس برس».

الشروع في استخدام الصواريخ البريطانية

وفي وقت تطالب أوكرانيا حلفاءها الغربيين بمزيد من الأسلحة خصوصًا البعيدة المدى، اتهمتها روسيا بالشروع في استخدام الصواريخ البريطانية من طراز «ستورم شادو». ووصل زيلينسكي إلى روما حيث التقى نظيره سيرجيو ماتاريلا، قبل عقد لقاءٍ لزهاء 70 دقيقة مع اليمينية ميلوني. وأبدى في بيان «امتنانه لموقف إيطاليا الداعم بشكل دائم لأوكرانيا».

وكان زيلينسكي قال عبر حسابه على تويتر بُعيد وصوله إن الزيارة «مهمّة تجعلنا أقرب إلى انتصار أوكرانيا». وتزامنًا مع زيارة الرئيس الأوكراني لروما، أكد مصدر حكومي ألماني أن محطته المقبلة ستكون برلين، مؤكدًا بذلك تسريبات صحفية.

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ولم يكشف حتى الآن برنامج الزيارة، لكن التسريبات تفيد بلقاءات مع مسؤولين يتقدمهم المستشار أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير. كذلك، سيمنح زيلينسكي جائزة شارلمان مكافأة له على التزامه التفاهم في أوروبا، من دون أن يتضح ما إذا كان سينتقل إلى مدينة إيكس-لا-شابيل في غرب ألمانيا لتسلمها شخصيًا.

«محكومة بالهزيمة»

استبقت برلين الزيارة بالإعلان عن حزمة مساعدات كبرى لأوكرانيا، تشمل دبابات وعربات مدرّعة وأنظمة مضادة للطائرات.

وأوضح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس «نريد جميعًا نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق»، مضيفًا «لهذا السبب ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، طالما كان ذلك ضروريًا». ووفق أسبوعية «در شبيغل» الألمانية، فهذه المساعدة هي الأكبر التي تقدمها حكومة أولاف شولتس لكييف منذ بدء الغزو.

30 دبابة ليوبارد و20 مركبة مدرعة جديدة

وتشمل الدفعة الجديدة 30 دبابة ليوبارد من طراز Leopard-1 A5 و20 مركبة مدرعة جديدة من نوع Marder وأكثر من مئة مركبة مدرعة أخرى أصغر حجمًا، و200 طائرة استطلاع بدون طيار، وأربعة أنظمة دفاع جوي من طراز Iris T ومنصات إطلاقها وصواريخ للدفاع الجوي و18 مدفع هاوتزر وذخيرة.

وتعرضت ألمانيا لانتقادات من كييف والحلفاء لترددها في دعم أوكرانيا عسكريًا. لكن برلين كثّفت جهودها في هذا المجال، وأنفقت ملياري يورو في العام الماضي، وأعلنت حتى تاريخه أنها ستخصص 2,2 مليار يورو لذلك.

ورأى المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك أن المساعدة الألمانية الجديدة تظهر «بشكل مباشر أن... روسيا محكومة بالهزيمة».