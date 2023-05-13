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روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة «أهداف مدنية» باستخدام صواريخ بريطانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 03:26 مساء
روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة «أهداف مدنية» باستخدام صواريخ بريطانية
أحد الجنود الأوكرانيين المشاركين في دورة تدريب على دبابات ليوبارد. (أ ف ب)
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اتهمت موسكو كييف السبت باستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز «ستورم شادو» ضد «أهداف مدنية» في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «صواريخ جو - جو من طراز ستورم شادو التي زوّدت المملكة المتحدة نظام كييف بها جرى استخدامها لتنفيذ الضربة، على رغم تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن يجري استخدامها ضد أهداف مدنية»، بحسب «فرانس برس».

خطة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا 
في نفس السياق أعلنت الحكومة الألمانية السبت أنها تعد خطة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو، تشمل العديد من الدبابات والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات.

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-  ألمانيا تعلن دفعات أسلحة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في بيان «نريد جميعًا نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق. ولهذا السبب ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، طالما كان ذلك ضروريًا».

تشمل دفعات الأسلحة الجاري الإعداد لها على وجه الخصوص 30 دبابة ليوبارد إضافية من طراز Leopard-1 A5 و20 مركبة مدرعة جديدة من نوع Marder وأكثر من مئة مركبة مدرعة أخرى أصغر حجمًا، و200 طائرة استطلاع بدون طيار، وأربعة أنظمة دفاع جوي جديدة من طراز Iris T ومنصات الإطلاق الخاصة بها وصواريخ للدفاع الجوي و18 مدفع هاوتزر وذخيرة. وذكرت أسبوعية دير شبيغل أنها أكبر مجموعة شحنات أسلحة من برلين إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي.

زيارة محتملة للرئيس الأوكراني إلى ألمانيا
يأتي هذا الإعلان عشية زيارة محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألمانيا. فقد ورد في تسريبات لوسائل الإعلام الألمانية أن زيلينسكي الذي يزور روما السبت قد يتوجه بعد ذلك إلى ألمانيا للقاء مسؤوليها الأحد وتسلم جائزة شارلومان الأوروبية. لكن هذه الزيارة لم تؤكدها رسميًا برلين بعد.

انتقدت كييف وبعض شركائها الأوروبيين وخاصة في شرق القارة ألمانيا بسبب ترددها في تقديم دعم عسكري قوي لأوكرانيا. لكن على مدى الأشهر الماضية، كثفت برلين جهودها في هذا المجال. في العام الماضي، صرفت برلين ملياري يورو للدعم العسكري لكييف.

وأعلنت حتى تاريخه أنها ستخصص هذا العام 2,2 مليار يورو لهذه الجهود. ووعدت برلين خصوصًا بتقديم 14 دبابة من طراز Leopard-2 A6s من مخزون جيشها وهي أكثر كفاءة من طراز Leopard-1s الواردة في خطة المساعدة الجديدة. كما بدأت في تدريب الجنود الأوكرانيين على تشغيل هذه الدبابات.

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