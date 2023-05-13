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السويد: مستعدون لإدراج «فاغنر» ضمن التنظيمات الإرهابية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 02:41 مساء
السويد: مستعدون لإدراج «فاغنر» ضمن التنظيمات الإرهابية
عناصر من مجموعة «فاغنر» الروسية، (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، استعداد بلاده للعمل من أجل تشكيل وحدة داخل الاتحاد الأوروبي، لإدراج مجموعة «فاغنر» ضمن قائمة المنظمات الخاضعة لعقوبات الاتحاد لمكافحة الإرهاب.

وأضاف بيلستروم، أن تشكيل تلك الوحدة سيجري بمجرد اكتمال المتطلبات القانونية، وذلك في وقت تترأس فيه السويد مجلس الاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية نقلا عن تصريح لصحيفة «داغينز نيهتر».

هل تهدد فاغنر دول أوروبا؟
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم مكتب العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو، إن «(فاغنر) -المجموعة العسكرية الخاصة المقربة من الكرملين- تعرضت لعدة عقوبات أوروبية، لأنها تشكل تهديدًا للبلدان التي تعمل فيها وأيضا للاتحاد الأوروبي».

ونوه ستانو بأن تصنيفها «فاغنر» كتنظيم إرهابي يستلزم إصدار حكم من محكمة دولة عضو في الاتحاد.

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رغبة أميركية في تحجيم المجموعة الروسية
ولا تزال «فاغنر» هاجسا للغرب، لا سيما للولايات المتحدة، ليس فقط في الحرب الروسية - الأوكرانية، ولكن على صعيد تمددها في القارة الأفريقية، فقد كشفت جريدة «بوليتيكو» الأميركية، الإثنين الماضي أن وجود مجموعة «فاغنر» في عدة بلدان أفريقية، من بينها ليبيا دفع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى صياغة خارطة طريق جديدة لإخراجها من المنطقة.

وتتطلب ما أسمتها الجريدة بـ«الاستراتيجية الثمينة»، توسيع واشنطن مشاركة المعلومات الاستخباراتية الحساسة مع الحلفاء في أفريقيا في محاولة لإثناء الدول عن عقد شراكات مع مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية.

وأكدت «بوليتيكو» العلاقات القوية للكرملين مع دول أفريقية، مثل ليبيا والسودان ومالي، بسبب توسع عمليات «فاغنر» هناك، حيث يشمل عملها تأمين المواقع المعدنية والنفطية المهمة في أفريقيا، بالإضافة إلى حماية المسؤولين الحكوميين.

وقال المسؤولون الأميركيون إن وجود «فاغنر» في تلك البلدان دفع كبار المسؤولين في إدارة بايدن إلى صياغة خارطة طريق جديدة لإخراج المجموعة من المنطقة.

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