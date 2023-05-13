  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس الأوكراني يصل روما في زيارة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 11:54 صباحا
الرئيس الأوكراني يصل روما في زيارة رسمية
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى روما. 13 مايو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى روما صباح اليوم السبت، وكان وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاجاني، في استقباله بمطار «تشامبينو».

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، بالإضافة إلى بابا الفاتيكان، فرنسيس، خلال اليوم، طبقا لتغريدة من زيلينسكي.

إجراءات أمنية مشددة
ووصف الرئيس الأوكراني، زيارته لإيطاليا بأنها «مهمة من أجل النصر الذي يقترب من أوكرانيا»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي الى تسريع تسليم ذخائر المدفعية

كانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن روما استعدت بإجراءات أمنية مشددة لزيارة الرئيس الأوكراني، حيث نشرت نحو 1500 شرطي وفرد أمن، اليوم السبت، لضمان إتمام الزيارة الرسمية بسلاسة وأمان مع السيطرة على حركة المطارات ومحطات السكة الحديد ومترو الانفاق، وفرضت السلطات منطقة حظر طيران فوق المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟

متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا

تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس

دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف

جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
الاتحاد الأوروبي يريد «تعديل» موقفه تجاه الصين
الاتحاد الأوروبي يريد «تعديل» موقفه تجاه الصين
ألمانيا تستعد لطلبية دبابات ليوبارد لتعويض الوحدات المرسلة إلى أوكرانيا
ألمانيا تستعد لطلبية دبابات ليوبارد لتعويض الوحدات المرسلة إلى ...
تسلل إلكتروني يستهدف بيانات 237 ألفا من موظفي الحكومة الأميركية
تسلل إلكتروني يستهدف بيانات 237 ألفا من موظفي الحكومة الأميركية
ألمانيا تعلن دفعات أسلحة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو
ألمانيا تعلن دفعات أسلحة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة ......
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
بعد تهديده بسحب قواته من باخموت.. رئيس «فاغنر»: موسكو تعهدت بإرسال مزيد من الذخيرة
بعد تهديده بسحب قواته من باخموت.. رئيس «فاغنر»: موسكو تعهدت ......
المزيد
عمران خان يصل إلى مقر إقامته في لاهور بعد الإفراج عنه
عمران خان يصل إلى مقر إقامته في لاهور بعد الإفراج عنه...
الرئيس الأوكراني يصل روما في زيارة رسمية
الرئيس الأوكراني يصل روما في زيارة رسمية...
إردوغان يتعهد بانتقال سلمي للسلطة حال خسارة الانتخابات غدا
إردوغان يتعهد بانتقال سلمي للسلطة حال خسارة الانتخابات غدا...
ألمانيا تعلن دفعات أسلحة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو
ألمانيا تعلن دفعات أسلحة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو...
تسلل إلكتروني يستهدف بيانات 237 ألفا من موظفي الحكومة الأميركية
تسلل إلكتروني يستهدف بيانات 237 ألفا من موظفي الحكومة ......
المزيد