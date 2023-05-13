الرئيس الأوكراني يصل روما في زيارة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى روما صباح اليوم السبت، وكان وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاجاني، في استقباله بمطار «تشامبينو».

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، بالإضافة إلى بابا الفاتيكان، فرنسيس، خلال اليوم، طبقا لتغريدة من زيلينسكي.

إجراءات أمنية مشددة

ووصف الرئيس الأوكراني، زيارته لإيطاليا بأنها «مهمة من أجل النصر الذي يقترب من أوكرانيا»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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كانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن روما استعدت بإجراءات أمنية مشددة لزيارة الرئيس الأوكراني، حيث نشرت نحو 1500 شرطي وفرد أمن، اليوم السبت، لضمان إتمام الزيارة الرسمية بسلاسة وأمان مع السيطرة على حركة المطارات ومحطات السكة الحديد ومترو الانفاق، وفرضت السلطات منطقة حظر طيران فوق المدينة.