إردوغان يتعهد بانتقال سلمي للسلطة حال خسارة الانتخابات غدا

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بقبول نتيجة الانتخابات المقررة غدا الأحد، مشيرا إلى أنه سيستقيل إذا خسر، مما يبدد مخاوف بأنه ربما لن يغادر السلطة.

وقال إردوغان، على شاشة التلفزيون مساء أمس الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتشبث بالسلطة، «سؤال سخيف جدا.. إننا نصل إلى السلطة من خلال وسائل ديمقراطية في تركيا.. إذا قررت أمتنا خلاف ذلك، سأفعل ما تتطلبه الديمقراطية، لا يوجد شيء آخر لأفعله»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

«لا يمكن المساومة على إرادة الأمة»

وأضاف إردوغان، أن كتلته ستحترم «أي نتائج تأتي من صندوق الاقتراع»، موضحا «إذا كانت المعارضة تهتم بسلامة الانتخابات، يتعين عليها مراقبة جميع مراكز الاقتراع وضمان السلامة، تماما كما يفعل أعضاء حزب إردوغان»، مضيفا «لا يمكن المساومة على إرادة الأمة».

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وتابع إردوغان، أنه يعتقد أنه سيتم إعادة انتخابه لولاية أخرى، بالإضافة إلى تأمين أغلبية برلمانية غدا الأحد.