إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، مؤيديه من أنهم قد يدفعون «ثمناً باهظًا» في حال صعود منافسه العلماني إلى السلطة في الانتخابات المقررة يوم الأحد، في محاولة من جانب إردوغان لحشد أنصاره قبل الانتخابات، الأحد، التي تضع على المحك مسيرته في الحُكم الممتدة لعقدين، بحسب وكالة «فرانس برس».

تظهر استطلاعات الرأي أن منافس إردوغان العلماني، كمال كيليتشدار أوغلو يتقدم عليه بفارق طفيف وبأنه على وشك تجاوز عتبة الـ50% من الأصوات اللازمة لتجنب دورة ثانية في 28 مايو.

تعزيز مواقع معارضي إردوغان

وما ساهم في تعزيز مواقع المعارضة انسحاب المرشح محرم إنجه الذي يمثل حزبًا ثالثًا، الخميس كونه كان يمكن أن يضعف فرص كليتشدار أوغلو لالحاق أول هزيمة انتخابية بالرئيس التركي، الذي تجنب على غير عادته توّقع نتيجة الانتخابات الأشد تنافسية في تركيا في العصر الحديث، حين رد على سؤال من صحافي على التلفزيون بشأن ما إذا كان سيفوز في الانتخابات بالقول «صناديق الاقتراع ستقرر الأحد».

كما أقر إردوغان (69 عامًا) بأنه يواجه صعوبة في استمالة القاعدة الناخبة من الشباب الذين لا يتذكرون الفساد والفوضى الاقتصادية التي كانت سائدة في ظل الحكومات العلمانية في تركيا في التسعينات. وصرّح في ظهور إعلامي آخر هذا الأسبوع بأن «هناك جيل في بلادنا لم يعايش أيًا من المشكلات التي عايشناها».

وقال إردوغان اليوم الجمعة في تجمع انتخابي في اسطنبول لأنصاره الذين لوّحوا بالأعلام: «لا تنسوا... قد تدفعون ثمناً باهظاً إذا خسرنا»، معتبرًا الحكومات الغربية تستخدم المعارضة لفرض رؤيتها على المجتمع التركي، مضيفًا «أيها الغرب، أمتي هي التي تقرر».

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وقالت «فرانس برس» إن رسالة إردوغان بدا أنها تلقى صدىً لدى الناخبين المتدينين مثل سنور حنك، وقالت المحجبة البالغة 48 عامًا «إردوغان قائدنا ونحن جنوده».

خسار تدريجية لإردوغان

واعتبرت الوكالة الفرنسية أن تعليقات إردوغان الصريحة «تشير إلى إدراك متزايد بأنه قد لا يكون قادرًا على استخدام أوراقه الرابحة»، لافتة إلى أن الرئيس التركي خسر تدريجيًا دعم شرائح رئيسية من الشعب التفّت حوله خلال العقد أكثر ازدهارًا الذي أعقب وصوله إلى السلطة في 2003.

وذكرت «فرانس برس» بأن بعض استطلاعات الرأي تظهر أن شريحة الشباب الذين لم يعرفوا رئيسًا غير إردوغان في حياتهم، تؤيد منافسه الرئيسي. بالإضافة إلى أن الأكراد الذين كانوا يثقون في السابق في جهوده لإنهاء اضطهادهم الثقافي، يدعمون الآن حملة كيليتشدار أوغلو. كما أن الأزمة الاقتصادية - الأسوأ في تركيا منذ ربع قرن والتي تنتسب بمعظمها إلى آراء إردوغان الاقتصادية غير التقليدية - دفعت بمجموعات أخرى إلى فقدان الثقة بحكومته.

ورأت «فرانس برس» أن هذا لم يترك للرئيس خيارات كثيرة سوى محاولة حشد مؤيديه القوميين والدينيين المتشددين للمشاركة والتصويت بأعداد كبيرة. مشيرة إلى أنه ناشد أنصاره «سحق صناديق الاقتراع» متهمًا الغرب بتمويل منافسيه في محاولة لتقويض سيادة تركيا.

وقال إردوغان «نجد صعوبة في شرح قيمنا لهذا الجيل الجديد. يقوم شبابنا بإجراء مقارنات ليس مع تركيا القديمة لكن مع دول تتمتع بظروف أفضل بكثير مما هي عليه هنا».

في هذا الصدد، قال المحلل في شركة «فيريسك مابل كروفت» للاستشارات حميش كينير إن «الخطاب التحريضي مصمم لحشد قاعدة إردوغان للخروج والتصويت، لكن أيضًا للتشكيك في النتائج الرسمية إذا لم تسِر الأمور في طريق الرئيس».

حظوظ منافس إردوغان

ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن كيليتشدار أوغلو (74 عاما) يستشعر بوادر السخط السائد في المجتمع التركي. حيث حاول هذا الموظف الحكومي السابق أن يخوض حملة شاملة تتجاهل الهجمات الشخصية التي شنها إردوغان وتركز على التعهد بإعادة تقوية النظام الاقتصادي والحريات المدنية. كما أحاط نفسه بخبراء اقتصاديين يثق بهم المستثمرون الغربيون وبعض حلفاء إردوغان السابقين الذين يمكن أن يساعدوا في جذب أصوات الناخبين القوميين.

وذكرت «فرانس برس» بأن الانتخابات الرئاسية التركية تترافق بين زعيمين لهما رؤى متناقضة مع مخاوف أمنية متزايدة. ونقلت الوكالة الفرنسية عن حزب كليتشدار أوغلو قول إن «زعيم المعارضة ارتدى سترة واقية من الرصاص في تجمعين، الجمعة، بسبب وجود تهديد حقيقي على حياته». وألقى المرشح خطابًا مقتضبًا بشكل غير معهود خلال توقفه مساءً في أنقرة حيث انتظره الآلاف تحت المطر الغزير. وقال «هل أنتم مستعدون لإحلال الديموقراطية في هذا البلد؟ لتحقيق السلام في هذا البلد؟ أعدكم، أنا مستعد أيضًا».

هدف منافس إردوغان في تركيا

ويؤكد كيليتشدار أوغلو أن هدفه المباشر بعد الانتخابات سيكون إطلاق عملية تهدف إلى تجريد منصب الرئيس من العديد من السلطات التي ركزّها إردوغان بين يديه بعد الانقلاب الفاشل عام 2016. حيث كانت محاولة الانقلاب الدموية لحظة فاصلة في تاريخ تركيا، رد عليها إردوغان بحملة أدت إلى سجن آلاف العسكريين مدى الحياة وتجريد عشرات آلاف الأتراك من وظائفهم الحكومية.

ويريد كيليتشدار أوغلو إعادة السلطة إلى البرلمان بعد أن استحوذ عليها إردوغان عبر استفتاء دستوري مثير للجدل، تقول «فرانس برس». التي رأت أن ذلك سيتطلب أن تفوز المعارضة في الانتخابات التشريعية التي تجري تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية الأحد.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن تحالف إردوغان اليميني يتقدم على تكتل المعارضة في الانتخابات التشريعية. لكن «فرانس برس» رجحت أن تفوز المعارضة بغالبية إذا حصلت على دعم من تحالف يساري جديد يمثل أصوات الأكراد.