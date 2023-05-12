في خضم توتر مع أميركا.. بوتين ورئيس جنوب أفريقيا يتفقان على توطيد العلاقات

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والجنوب أفريقي سيريل رامابوزا، على توطيد العلاقات بين بلديهما، وفق ما أعلن الكرملين، الجمعة، بعد اتهام الولايات المتحدة بريتوريا بشحن أسلحة سرا إلى روسيا.

وجاء في بيان للكرملين عقب اللقاء بين الرئيسين أن بوتين ورامابوزا «أعربا عن نيتيهما توطيد العلاقات لما فيه المصلحة المشتركة في مجالات عدة»، وفق وكالة «فرانس برس».

أميركا تتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بأسلحة.. وبريتوريا ترد

وأمس الخميس، اتهم سفير الولايات المتحدة لدى بريتوريا، جنوب أفريقيا بتقديم دعم عسكري لروسيا رغم موقف الدول الأفريقية المعلن بالحياد حيال النزاع مع أوكرانيا.

وقال السفير روبين بريغتي، خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية، إن الولايات المتحدة «واثقة» من أنه جرى تحميل أسلحة وذخيرة على سفينة شحن روسية في الكاب في ديسمبر الماضي، متابعا أن «تسليح الروس أمر خطير للغاية»، وفق الوكالة الفرنسية.

لكن جنوب أفريقيا نددت بتصريحات السفير الأميركي، وقال الناطق باسم الرئيس سيريل رامافوزا، فنسنت ماغوينيا في بيان، إن «تصريحات السفير تقوّض روح التعاون والشراكة» بين البلدين، مضيفًا أن «تبني (السفير) موقفًا علنيًا يأتي بنتائج عكسية» ويعد أمرًا «مخيّبا للآمال»، وفق «فرانس برس».