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روسيا تندد بخطوة «شديدة العدائية» بعد قرار بريطانيا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 06:24 مساء
روسيا تندد بخطوة «شديدة العدائية» بعد قرار بريطانيا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى
لافروف. (الإنترنت)
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اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، قرار المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى خطوة «شديدة العدائية».

وجاء في بيان للخارجية الروسية: «نعتبر هذا القرار خطوة شديدة العدائية من جانب لندن، ترمي إلى ضخ مزيد الأسلحة إلى أوكرانيا، ما يؤدي إلى تصعيد خطير»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأمس الخميس، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها إرسال صواريخ من طراز «ستورم شادو» إلى أوكرانيا، لتكون بذلك أول دولة تزود كييف بأسلحة بعيدة المدى.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: «اليوم أستطيع أن أؤكد أن المملكة المتحدة تقدم صواريخ ستورم شادو إلى أوكرانيا»، مضيفا أن «منح أنظمة الأسلحة هذه يعطي أوكرانيا أفضل فرصة للدفاع عن نفسها بمواجهة وحشية روسيا المتواصلة»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

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