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فرنسا: سنواصل العمل مع إيران لإطلاق جميع الأوروبيين المعتقلين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 03:53 مساء
فرنسا: سنواصل العمل مع إيران لإطلاق جميع الأوروبيين المعتقلين
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا. (الإنترنت)
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أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في ستوكهولم، الجمعة، أن فرنسا ستواصل العمل بهدف الإفراج عن جميع الأوروبيين الذين لا يزالون معتقلين في إيران، وذلك بعد الإفراج عن فرنسيين اثنين.

وقالت كولونا في مؤتمر صحفي مع نظيرها الأيرلندي مايكل مارتن، على هامش اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين: «سنواصل العمل كأوروبيين للإفراج عن مواطنينا، أنهم أربعة، وعن جميع المواطنين الأوروبيين وعددهم كبير للأسف، المعتقلين دون سبب في إيران»، وفق وكالة «فرانس برس».

إيران تطلق فرنسيين اثنين
وفي وقت سابق من اليوم، أفرجت إيران عن فرنسيين اثنين معتقلين في قضايا منفصلة، وهما الآن بصدد العودة إلى فرنسا، على ما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا.

وقالت كولونا، إن برنان فيلان، الذي يحمل الجنسية الأيرلندية أيضا، وبنجامان بريير، أفرج عنهما من السجن في مدينة مشهد شمال شرق إيران، و«هما في طريقهما إلى فرنسا».

وتعليقا على ذلك، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستواصل «العمل من أجل عودة مواطنينا الذين لا يزالون معتقلين في إيران»، وذلك بعد الإفراج عن الفرنسيين برنار فيلان وبنجامان بريير.

وكتب ماكرون على «تويتر»، قائلا: «أخيرا (باتا) حرّين. سيعود بنجامان بريير وبرنار فيلان إلى عائلتيهما. إنه (مصدر) ارتياح. أرحب بالإفراج عنهما. شكرا لجميع من عملوا من أجل بلوغ هذه النتيجة»، وفق «فرانس برس».

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