ماكرون: فرنسا ستواصل العمل لعودة مواطنينا المعتقلين في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن بلاده ستواصل «العمل من أجل عودة مواطنينا الذين لا يزالون معتقلين في ايران»، وذلك بعيد الإفراج عن الفرنسيين برنار فيلان وبنجامان بريير.

وكتب ماكرون على تويتر «أخيرا (باتا) حرّين. سيعود بنجامان بريير وبرنار فيلان الى عائلتيهما. إنه (مصدر) ارتياح. أرحب بالإفراج عنهما. شكرا لجميع من عملوا من اجل بلوغ هذه النتيجة»، وفق وكالة «فرانس برس».

- الإفراج عن فرنسيين اثنين معتقلين في إيران

وفي وقت سابق من اليوم، أفرجت إيران عن فرنسيين اثنين معتقلين في قضايا منفصلة، وهما الآن بصدد العودة إلى فرنسا، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

وقالت كولونا، إن برنان فيلان، الذي يحمل الجنسية الإيرلندية أيضا، وبنجامان بريير، أفرج عنهما من السجن في مدينة مشهد بشمال شرق إيران، و«هما في طريقهما إلى فرنسا».