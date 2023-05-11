واشنطن تحث أرمينيا وأذربيجان على التوصل لحل سلمي

القاهرة - بوابة الوسط

حضت الولايات المتحدة، التي استضافت مؤخرًا محادثات بين أذربيجان وأرمينيا، الخميس، البلدين على الاستفادة من أي مبادرات سلام بعد مواجهات جديدة بين الطرفين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين «نعتقد أنه ما يزال هناك طريق للمضي قدما. نؤمن بوجود حل سلمي»، حسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

- أرمينيا وأذربيجان تتبادلان اتهامات بإطلاق النار على الحدود أوقع قتيلا

وفي وقت سابق اليوم الخميس، تبادلت أرمينيا وأذربيجان اتهامات بإطلاق نار على الحدود بين البلدين الواقعين في القوقاز، أوقع قتيلا وأربعة جرحى قبل أيام من محادثات مرتقبة في بروكسل بين باكو ويريفان اللتين تتنازعان منذ نحو 30 عامًا على منطقة ناغورني قره باغ.

وقالت وزارة الدفاع الأذرية، في بيان، إن جنديا في الجيش الأذري قتل إثر استفزاز من القوات الأرمينية، متهمة أرمينيا بإطلاق النار من أسلحة من عيار ثقيل على مواقع أذرية على الحدود. من جهتها أشارت يريفان إلى إصابة أربعة جنود أرمينيين بجروح في هذه المواجهات.