جنوب أفريقيا تصف اتهامات واشنطن لها بتزويد روسيا بالأسلحة بأنها «مخيّبة للآمال»

القاهرة - بوابة الوسط

نددت جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، بتصريحات أدلى بها السفير الأميركي في بريتوريا والذي اتّهم البلاد بتزويد روسيا سرًا بالأسلحة رغم اتّخاذها موقفًا محايدًا علنًا من الحرب الأوكرانية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال فنسنت ماغوينيا، الناطق باسم الرئيس سيريل رامافوزا، في بيان إن «تصريحات السفير تقوّض روح التعاون والشراكة» بين البلدين، مضيفًا أن «تبني (السفير) موقفًا علنيًا يأتي بنتائج عكسية» ويعد أمرًا «مخيّبا للآمال».

- واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بأسلحة

وقالم سفير الولايات المتحدة في بريتوريا، روبين بريغتي، خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة «واثقة» من أنه جرى تحميل أسلحة وذخيرة على سفينة شحن روسية في الكاب في ديسمبر الماضي، متابعًا أن «تسليح الروس أمر خطير للغاية»، وفق وكالة فرانس برس».