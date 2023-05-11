المحكمة العليا الباكستانية تبطل توقيف عمران خان

القاهرة - بوابة الوسط

أبطلت المحكمة العليا في باكستان اليوم الخميس، توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي أدّى إلى احتجاجات عنيفة في سائر أنحاء البلاد.

وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال الذي نظر في استئناف قدمه محامو خان احتجاجاً على توقيفه الثلاثاء الماضي في قضية فساد: «اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وحضر عمران خان أمام المحكمة العليا بعد أن قدم محاموه طعنا في قانونية قرار توقيفه الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع، حسب وكالة «فرانس برس».

واُحضر رئيس الوزراء السابق أمام المحكمة بناء على أوامر رئيس المحكمة في وقت سابق من اليوم.