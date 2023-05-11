  • Alwasat News
Atwasat

المحكمة العليا الباكستانية تبطل توقيف عمران خان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 03:52 مساء
المحكمة العليا الباكستانية تبطل توقيف عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (الإنترنت)
alwasat radio

أبطلت المحكمة العليا في باكستان اليوم الخميس، توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي أدّى إلى احتجاجات عنيفة في سائر أنحاء البلاد.

وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال الذي نظر في استئناف قدمه محامو خان احتجاجاً على توقيفه الثلاثاء الماضي في قضية فساد: «اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وحضر عمران خان أمام المحكمة العليا بعد أن قدم محاموه طعنا في قانونية قرار توقيفه الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع، حسب وكالة «فرانس برس».

واُحضر رئيس الوزراء السابق أمام المحكمة بناء على أوامر رئيس المحكمة في وقت سابق من اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي
«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي

«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي
زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي

زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين

توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين
أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات

أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس في «دورينا»
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي

أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي
كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»
إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان

إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة
2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عامًا

2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عامًا
سويسرا تحتجز 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي

سويسرا تحتجز 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي
قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة «VAR»

قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة ...
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق

قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
برلمان نيكاراغوا يحل جمعية الصليب الأحمر
برلمان نيكاراغوا يحل جمعية الصليب الأحمر
محرم إنجه منافس إردوغان على الرئاسة ينسحب من السباق الانتخابي
محرم إنجه منافس إردوغان على الرئاسة ينسحب من السباق الانتخابي
أرمينيا واذربيجان تتبادلان اتهامات بإطلاق النار على الحدود أوقع قتيلا
أرمينيا واذربيجان تتبادلان اتهامات بإطلاق النار على الحدود أوقع ...
بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى
بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى
المحكمة العليا الباكستانية تبطل توقيف عمران خان
المحكمة العليا الباكستانية تبطل توقيف عمران خان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة ......
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة ......
المزيد
مستشار بايدن الأمني يجتمع مع دبلوماسي صيني رفيع في فيينا
مستشار بايدن الأمني يجتمع مع دبلوماسي صيني رفيع في فيينا...
واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بأسلحة
واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بأسلحة...
الأمم المتحدة تدعو قوات الأمن في باكستان إلى ضبط النفس
الأمم المتحدة تدعو قوات الأمن في باكستان إلى ضبط النفس...
المحكمة العليا الباكستانية تبطل توقيف عمران خان
المحكمة العليا الباكستانية تبطل توقيف عمران خان...
بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى
بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى...
المزيد