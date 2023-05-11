ارمينيا واذربيجان تتبادلان اتهامات بإطلاق النار على الحدود أوقع قتيلا اذربيجانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تبادلت أرمينيا وأذربيجان اتهامات بإطلاق نار على الحدود بين البلدين الواقعين في القوقاز، اليوم الخميس، أوقع قتيلا وأربعة جرحى قبل أيام من محادثات مرتقبة في بروكسل بين باكو ويريفان اللتين تتنازعان منذ نحو 30 عاما على منطقة ناغورني قره باغ.

وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان لوكالة «فرانس برس» إن جنديا في الجيش الأذري قتل إثر استفزاز من القوات الأرمينية، متهمة أرمينيا بإطلاق النار من أسلحة من عيار ثقيل على مواقع أذرية على الحدود. من جهتها أشارت يريفان إلى إصابة أربعة جنود أرمينيين بجروح في هذه المواجهات.

محاولات لتخفيف حدة التوتر بين الجارتين

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان صباحا إن القوات الأذرية تطلق نيران المدفعية وقذائف الهاون على المواقع الأرمنية في منطقة سوتك بشرق أرمينيا.

يأتي ذلك بينما تجري محاولات لتخفيف حدة التوتر بين الجارتين وإعادة إطلاق مفاوضات السلام. وفي هذا الإطار يفترض أن يلتقي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف الأحد في بروكسل، حسب الاتحاد الأوروبي الذي سيتولى رعاية الاجتماع.

وهذا الاجتماع يأتي بعد مناقشات مكثفة استمرت أربعة أيام في بداية مايو في واشنطن بين وفدين من البلدين.

فرص ضئيلة لتوقيع اتفاق سلام

واتهم باشينيان، الخميس، أذربيجان بالسعي إلى نسف المحادثات في بروكسل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يزال مستعدا للتوجه إلى هناك، وقال في مداخلة أمام الحكومة الأرمينية: «لم أغير قراري التوجه الى بروكسل».

لكنه اعتبر أن هناك فرص «ضئيلة جدا» لتوقيع اتفاق سلام مع اذربيجان خلال هذا الاجتماع. وأضاف رئيس الوزراء الأرميني أن مشروع اتفاق سلام لا يزال في مرحلة أولية ومن المبكر جدا الحديث عن توقيع محتمل.

تاريخ من الصراع

وخاضت أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفيتيان السابقتان في القوقاز، حربين، أولهما مطلع تسعينيات القرن الماضي والثانية العام 2020، بهدف السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ التي تقطنها غالبية أرمنية وانفصلت أحاديا عن أذربيجان قبل ثلاثة عقود.

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وبعد حرب خاطفة استولت فيها باكو في خريف 2020 على أراض في منطقة ناغورني قره باغ، وقّعت باكو ويريفان وقفا لإطلاق النار بوساطة موسكو. ومذاك ينتشر جنود روس للإشراف على التقيّد بوقف النار في ناغورني قره باغ لكن أرمينيا تشكو منذ أشهر من عدم فعاليتهم.

وتجدد التوتر حين أعلنت باكو في 23 أبريل أنها أقامت أول نقطة تفتيش عند مدخل ممر لاتشين، الرابط البري الوحيد بين أرمينيا ومنطقة ناغورني قره باغ التي خضعت لحصار أشهرا عدة تسبب بنقص في السلع والتيار الكهربائي. وهي خطوة اعتبرتها أرمينيا خرقا لوقف النار الأخير المعلن بين الجانبين.