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منظمتان: أكثر من 71 مليون نازح داخل دولهم في العالم خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 12:48 مساء
منظمتان: أكثر من 71 مليون نازح داخل دولهم في العالم خلال 2022
سودانيون يفرون من المعارك الدائرة. (الإنترنت)
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أجبرت الأزمات المتتالية أكثر من 71 مليون شخص على الفرار من منازلهم داخل دولهم العام الماضي 2022 في رقم قياسي جديد، وفق تقرير مشترك لمنظمتي مركز مراقبة النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين.

وقالت المنظمتان إنه جرى تسجيل 71.1 مليون نازح داخلي في 2022. ويشكل هذا العدد زيادة نسبتها 20% عن العام السابق؛ بسبب النزوح الجماعي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وكذلك بسبب الفيضانات الكارثية في باكستان، وفق وكالة «فرانس برس».

وحسب التقرير، فقد ارتفع عدد النازحين الجدد إلى حوالي 61 مليون شخص اضطر بعضهم إلى الفرار مرات عدة، ما يمثل زيادة نسبتها 60% عن 2021. 

وقالت رئيسة المركز الكسندرا بيلاك لـ«فرانس برس» إن الرقم مرتفع جدا، وأشارت إلى أن جزءا كبيرا من هذه الزيادة نجم بالتأكيد عن الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضا عن الفيضانات في باكستان والنزاعات الجديدة والمستمرة في جميع أنحاء العالم وعدد من الكوارث المفاجئة أو البطيئة التي شهدناها من الأميركيتين إلى المحيط الهادئ.

أفريقيا متضررة بشدة 

والعام الماضي، ارتفع عدد النازحين داخليا بسبب النزاعات إلى 28.3 مليون شخص أي ضعف العدد الذي سجل العام السابق وثلاثة أضعاف المتوسط السنوي خلال العقد الماضي. 

وإلى جانب النازحين داخل أوكرانيا البالغ عددهم 17 مليونا، نزح ثمانية ملايين شخص من بيوتهم بسبب الفيضانات الهائلة في باكستان.

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وسجل في أفريقيا جنوب الصحراء نزوح نحو 16.5 مليون شخص داخليا أكثر من نصفهم بسبب نزاعات لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا. 

ويتوقع أن يشهد عدد النازحين داخليا هذا العام ارتفاعا جديدا. وفي السودان، أجبر القتال الدائر منذ منتصف أبريل أكثر من 700 ألف شخص على الفرار إلى أماكن أخرى في البلاد. 

وقالت بيلاك «منذ بداية النزاع الأخير في أبريل، سجلنا حتى الآن عددا من النازحين يعادل حجم النزوح في 2022 بأكمله»، وأضافت أنه من الواضح أنه وضع غير مستقر للغاية على الأرض.

ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في 10 دول 

ورغم اضطرار السكان للفرار في جميع أنحاء العالم، يعيش حوالى ثلاثة أرباع النازحين داخليا في عشر دول فقط هي سورية وأفغانستان والكونغو الديموقراطية وأوكرانيا وكولومبيا وإثيوبيا واليمن ونيجيريا والصومال والسودان.

وعدد كبير من هؤلاء النازحين هم ضحايا نزاعات مستمرة منذ سنوات لكن الكوارث الطبيعية مسؤولة عن معظم حالات النزوح الداخلي الجديدة إذ إنها أجبرت 32.6 مليون شخص على الفرار في 2022. ويمثل ذلك زيادة نسبتها 40% عن العام السابق، وفق التقرير.

وقال رئيس المجلس النرويجي للاجئين يان إيغيلاند في بيان، إن هذا التراكم للأزمات يشكل «عاصفة مكتملة العناصر»، وأضاف أن الصراعات والكوارث تضافرت خلال العام الماضي لتعميق نقاط الضعف وعدم المساواة الموجودة أصلا ما تسبب في نزوح على نطاق غير مسبوق. كما دان أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا و«قوضت سنوات من التقدم».

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