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ترامب: أحمق من لا يعترف بتزوير انتخابات 2020

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 11:36 صباحا
ترامب: أحمق من لا يعترف بتزوير انتخابات 2020
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (الإنترنت)
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أطل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمرشح لانتخابات 2024، اليوم الخميس، على شبكة «سي إن إن» مجددا واستخدم أسلوبه المعتاد مطلقا الاستفزازات والانتقادات في كل الاتجاهات وسط تصفيق أنصاره.

هذه المقابلة التي طرحها خلالها حضور أسئلة على ترامب في واحد من الحوارات التقليدية في السياسة الأميركية، كانت أول ظهور إعلامي له منذ أن ثبتت محكمة مدنية في نيويورك مسؤوليته عن تحرش جنسي في حق صحفية سابقة، لكن ترامب سخر مطولا من مقدمة الشكوى واصفا إياها بأنها «مجنونة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وهذا اللقاء كان مجازفة لشبكة «سي إن إن» التي لم يظهر ترامب على شاشتها بمثل هذه الصيغة منذ انتخابه في 2016. وواجهت القناة التي كانت علاقته خلافية معها، بفتح منبر للرئيس السابق رغم أكاذيبه بشأن انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن.

وصباح الخميس أكد ترامب مجددا دون تقديم أدلة أن هذه الانتخابات كانت «مزورة»، ووصف من لا يعترف بذلك بـ«الأحمق». ولم يتعهد الرئيس السابق الذي يعتبر الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التمهيدية للجمهوريين، بقبول نتيجة الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

ترامب يعلق على قضايا ساخنة
واختيار ترامب لولاية نيوهامبشر لإجراء هذا اللقاء الإعلامي ليس من قبيل الصدفة، ذلك أن هذه الولاية المتاخمة لكندا هي من أولى الولايات التي ينظم فيها الحزب الجمهوري الانتخابات التمهيدية أوائل العام 2024. والفوز في هذه الولاية سيضمن لترامب الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي، زخما قويا لبقية حملته الانتخابية.

وأمام جمهور مؤيد لقضيته وفي أجواء من المرح في معظم الأحيان -ناخبون ينوون التصويت في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين- علق الرئيس السابق على عدة قضايا ساخنة على الساحة الأميركية. 

- مطالبة بإدانة ترامب خلال المرافعات الختامية في محاكمته بقضية اغتصاب صحفية سابقة
- هيئة المحلفين بنيويورك: ترامب لم يغتصب الصحفية السابقة

وحض زملاءه الجمهوريين على التسبب في تخلف عن سداد الديون الأميركية ما لم يجر إجراء تخفيضات «ضخمة» في الميزانية. وردت وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين على ذلك الخميس قائلة إن دفع هذه المفاوضات إلى أقصى حدودها يشكل خطرا على الاقتصاد.

وتوقع ترامب المعروف بوعده ببناء «جدار» على الحدود مع المكسيك، بأن يكون الخميس الذي يتوقع أن يتدفق خلاله مهاجرون بسبب انتهاء مهلة إجراء صحي «يوما مخزيا».

ترامب يعلق على الحرب في أوكرانيا
من جانب آخر، لم يعط موقفا واضحا حول الحرب في أوكرانيا رافضا الإفصاح عما إذا كان يريد أن تنتصر كييف أو موسكو.

وحول الإجهاض الملف الذي يلقي بثقله بشكل متزايد على الجمهوريين، رفض ترامب أيضا القول ما اذا كان سيصادق على حظر وطني للإجهاض.

وكثف هجماته على الرئيس جو بايدن، منافسه المحتمل في انتخابات 2024، مؤكدا أنه يمارس جديا الضغط عليه.

وعلق الرئيس الديمقراطي فور انتهاء اللقاء التلفزيوني، في تغريدة على تويتر: «هل تريدون فعلا أربع سنوات أخرى من هذا؟»، وأضاف: «إذا كنتم لا تريدون ذلك، فساهموا في حملتنا».

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