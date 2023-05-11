نشر الجيش في باكستان لوقف الاحتجاجات على توقيف عمران خان

القاهرة - بوابة الوسط

انتشر الجيش في العاصمة الباكستانية، الخميس، بعد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان على ذمة التحقيق والذي تسبب بيومين من التظاهرات العنيفة من قبل أنصاره.

وقررت محكمة، الأربعاء، حبس عمران خان على ذمة التحقيق بتهم فساد، بعد أشهر من أزمة سياسية أدت إلى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد، وفق وكالة «فرانس برس».

وأثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه «حركة الإنصاف» الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش. ويتهم مؤيدو خان الجيش بأنه دبر الإطاحة به في أبريل الماضي، لكن الجيش ينفي أي ضلوع له.

اعتقال 7 مسؤولين من حزب عمران خان

وجرى اعتقال سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة «حركة الإنصاف» بتهمة تدبير التظاهرات، كما أعلنت شرطة إسلام آباد في وقت مبكر الخميس.

ووافقت الحكومة، الأربعاء، على نشر الجيش في إقليمين أحدهما البنجاب- يضم أكبر عدد من السكان- وفي العاصمة لإعادة فرض الأمن.

وقالت شرطة إسلام آباد إن عناصر الجيش دخلوا «المنطقة الحمراء» الحساسة في العاصمة حيث تقع المباني الحكومية. وقتل ستة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.

وأصيب مئات من عناصر الشرطة وجرى اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف أنحاء البلاد معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا كما قالت الشرطة.

قطع الإنترنت وغلق المدارس في باكستان

وأمرت وزارة الداخلية بقطع خدمات الانترنت وفرضت قيودا على الاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي، «تويتر وفيسبوك ويوتيوب»، كما أعلنت وكالة الاتصالات الباكستانية.

كما أمرت السلطات أيضا بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وإلغاء امتحانات نهاية السنة.

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ومثل خان أمام محكمة خاصة الأربعاء. وقال علي بخاري، أحد محاميه، لـ«فرانس برس» عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة «أقرت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام».

أزمة سياسية في باكستان

كان خان الذي يأمل في العودة إلى السلطة ويضغط عبثا على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر، يمثل في قضية فساد أمام محكمة خاصة اجتمعت في مقر الشرطة وسط انتشار أمني كثيف.

وتشكل هذه الأحداث تصعيدا دراماتيكيا في الأزمة السياسية المستمرة في باكستان منذ أشهر والتي شن خلالها عمران خان حملة غير مسبوقة على الجيش.

وجرى اعتقال سياسيين باكستانيين وسجنهم تكرارا في باكستان منذ تأسيس البلاد العام 1947. لكن قلة منهم تحدوا بشكل مباشر الجيش الذي قام بثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.

وعمران خان، نجم الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، لا يزال يحظى بشعبية كبرى في باكستان ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.

محاولة اغتيال عمران خان

وانتقاد الجيش أمر نادر في باكستان حيث يحظى قادته بنفوذ واسعة في السياسة الداخلية والخارجية. واتهم خان خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في نوفمبر، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.

لكن بحسب الرواية الرسمية، نفذ محاولة الاغتيال هذه مسلح واحد اعترف في شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ الهجوم وهو حاليا قيد الاعتقال.

الجيش الباكستاني يحذر من «رد فعل قوي»

وأصدر الجيش تحذيرا قويا، الأربعاء، أكد فيه أنه يمارس «أقصى درجات ضبط النفس»، وقال في بيانه: «في إطار طمعها بالسلطة، قامت هذه المجموعة بما لم يستطع أعداء البلاد الأبديون القيام به منذ 75 عاما».

وحذر من «رد فعل قوي» على أي هجمات تستهدف منشآت الدولة والجيش مشيرا إلى أن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق «مجموعة تريد دفع باكستان نحو حرب أهلية». ورفض حزب خان هذا البيان معتبرا أنه «يخالف الوقائع والوضع على الأرض».

إلى ذلك دعت القوى الغربية منذ الثلاثاء إلى احترام قواعد الديمقراطية. وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس السلطات الباكستانية على «احترام» إجراءات دولة القانون في الملاحقات بحق عمران خان، داعيا «جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف» وإلى خفض التصعيد.