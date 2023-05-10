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القضاء الألماني يوقف شخصين للاشتباه بانتمائهما لحزب الله

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 09:02 مساء
القضاء الألماني يوقف شخصين للاشتباه بانتمائهما لحزب الله
علم حزب الله اللبناني. (الإنترنت)
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أعلن القضاء الألماني الأربعاء توقيف شخصين في البلاد يُشتبه في أنهما عضوان في حزب الله اللبناني، بتهمة الترويج وممارسة أنشطة لصالح التنظيم الموالي لإيران.

وقال مكتب المدعي الاتحادي الألماني في بيان، إن حسن. م.، لبناني، وعبداللطيف و.، ألماني-لبناني، أُوقفا بالقرب من كوكسهافن في شمال البلاد، بحسب «يورو نيوز».

ممثلين لحزب الله في منطقة بريمن
وانضم الرجلان بحسب النيابة، إلى صفوف حزب الله، والتحق عبداللطيف و. بالحزب في 2004 وحسن م. في 2016. ويُشتبه في أنهما عملا كممثلين لحزب الله في منطقة بريمن، ومارسا أنشطة وتحدثا باسم التنظيم، فضلاً عن دعمهما دعاة ومنظمات في ألمانيا مقرّبة من حزب الله.

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ومن المقرر أن يمثل الرجلان الأربعاء أمام قاضي التحقيق الذي سيتخذ قراراً بشأن طلب النيابة وضعهما في الحبس الاحتياطي.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وفي ألمانيا، سمح لوقت طويل بأنشطة الجناح السياسي للحزب الذي كان ينظم بشكل منتظم تظاهرات مناهضة لإسرائيل، قبل أن يجري حظرها عام 2020 في البلاد.

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