باريس تفتح تحقيقا في جريمة حرب إثر مقتل الصحفي أرمان سولدين في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تحقيقا فتح الأربعاء في فرنسا في ارتكاب جريمة حرب إثر مقتل الصحفي في وكالة «فرانس برس» أرمان سولدين في اوكرانيا.

والتحقيق الذي أوكل إلى عناصر المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، يهدف إلى تحديد ملابسات مصرع الصحفي الفرنسي المولود في ساراييفو. وقتل سولدين (32 عاما) الثلاثاء في قصف صاروخي قرب باخموت الأوكرانية والتي تستهدفها القوات الروسية يوميًا، بحسب «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيار إن «العالم مدين لأرمان سولدين»، صحفي وكالة «فرانس برس» الذي قُتل في أوكرانيا، ولـ«عشرة مراسلين وموظفين آخرين في وسائل إعلام قضوا» في النزاع.

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وأبدت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية التضامن مع «عائلة أرمان سولدين الذي خسر حياته على خط جبهة الحرب في أوكرانيا ومع زملائه في وكالة فرانس برس»، مضيفة «الصحافة هي أحد أسس المجتمع الحر»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

مقتل أرمان سولدين بقصف صاروخي روسي

وقتل منسق خدمة الفيديو في أوكرانيا في وكالة «فرانس برس» أرمان سولدين (32 عاما) بعد ظهر الثلاثاء بقصف صاروخي روسي في شرق أوكرانيا، قرب مدينة باخموت المحاصرة.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء بـ«شجاعة» سولدين. وكتب في تغريدة على «تويتر» أن «الصحفي في وكالة فرانس برس وأحد مواطنينا أرمان سولدين قُتِل في أوكرانيا»، مشيرا إلى أنه «كان بشجاعة ومنذ الساعات الأولى للنزاع، على الجبهة لتوثيق الحقائق».

من جهتها، شددت رئيسة الوزراء الفرنسية إيزابيل بورن على أن مقتل سولدين خلال «تغطيته الحرب في أوكرانيا يُذكرنا بشجاعة جميع الصحفيين الذين تعهدوا بتوفير التغطية الإعلامية لنا، مخاطرين بحياتهم».

وزارة الدفاع الأوكرانية تقدم تعازيها

بعيد ذلك، قدمت وزارة الدفاع الأوكرانية «خالص تعازيها لأسرته وزملائه». وقالت في تغريدة على «تويتر» أيضا إن الصحفي «كرس حياته لنقل الحقيقة إلى العالم».

وعمل سولدين في فريق من خمسة مراسلين تابعين لـ«فرانس برس» يرافقون جنودا أوكرانيين في أنشط جبهات الحرب، حول بلدة تشاسيف يار الأوكرانية القريبة من باخموت وتستهدفها القوات الروسية يوميا.

وأطلقت صواريخ غراد التي أصيب فيها قرابة الساعة 16.30 (13.30 ت غ). وقد أصيب بينما كان منبطحا على الأرض ليحمي نفسه. ونجا بقية أفراد الفريق من القصف.