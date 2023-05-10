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المقاومة ترد على الغارات الإسرائيلية: إطلاق 60 صاروخا تستهدف تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 01:59 مساء
المقاومة ترد على الغارات الإسرائيلية: إطلاق 60 صاروخا تستهدف تل أبيب
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قال مسؤول عسكري «إسرائيلي»، إنه جرى إطلاق أكثر من 60 صاروخًا في غضون 45 دقيقة من قطاع غزة على «تل أبيب» بعد غارات جوية إسرائيلية جديدة على القطاع، استهدفت حركة الجهاد الإسلامي.

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وقال مراسل وكالة «فرانس برس» إن  صافرات الإنذار دوت في منطقة «تل أبيب»، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

إطلاق صواريخ 
وأطلقت المقاومة الفلسطينية المسلحة، الأربعاء، عشرات الصواريخ على بلدات جنوب «إسرائيل»، غداة مقتل 16 فلسطينيًا بقصف «إسرائيلي» على القطاع.

وشاهد مراسلو الوكالة عشرات الصواريخ التي أطلقت من شمال وشرق مدينة غزة، فيما أكد «الجيش الإسرائيلي» في بيان دوي صفارات الإنذار في البلدات المحاذية لحدود القطاع بما في ذلك سديروت وعسقلان.

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