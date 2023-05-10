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«الكرملين» يطالب بفهم ظروف مقتل صحفي «فرانس برس» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 01:15 مساء
«الكرملين» يطالب بفهم ظروف مقتل صحفي «فرانس برس» في أوكرانيا
صحفي «فرانس برس» أرمان سولدين خلال مهمة في أوكرانيا. (الإنترنت)
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أعرب «الكرملين»، عن حزنه إزاء مقتل الصحفي بوكالة «فرانس برس» أرمان سولدين، الذي لقي حتفه الثلاثاء شرق أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن الظروف المحيطة بمقتله قرب باخموت غير واضحة.

وقال الناطق باسم «الكرملين» ديميتري بيسكوف، إنه يجب علينا أن نفهم الظروف المحيطة بمقتل هذا الصحفي، ولا يسعنا إلا أن نعبر عن حزننا لذلك.

-مقتل صحفي بوكالة «فرانس برس» في قصف بشرق أوكرانيا
-البيت الأبيض يعلق على مقتل صحفي «فرانس برس» في أوكرانيا

وقُتل منسق خدمة الفيديو في أوكرانيا بوكالة «فرانس برس» أرمان سولدين، في قصف قرب تشاسيف يار في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد صحفيون في «فرانس برس» شهدوا الحادث.

وعلقت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان- بيار، بأن «العالم مدين لأرمان سولدين»، صحفي وكالة «فرانس برس» الذي قُتل في أوكرانيا، ولعشرة مراسلين وموظفين آخرين في وسائل إعلام قضوا في النزاع.
 

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