رئيس الكونغو ينتقد القوة الأفريقية في شرق بلاده

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، القوة العسكرية الإقليمية، التي نشرتها مجموعة دول شرق أفريقيا في شرق بلده، ملمحا إلى أن هذه القوات قد تنسحب بحلول نهاية يونيو.

وخلال زيارة لبوتسوانا، أعرب تشيسيكيدي، مساء الثلاثاء، عن قلقه من «التعايش» بين المسلحين والقوة التي بدأت الانتشار أواخر العام الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».



مجموعات مسلحة في شرق الكونغو

وتنشط عشرات المجموعات المسلحة في شرق الكونغو الديموقراطية تشكل إرث سلسلة من الحروب الإقليمية التي اندلعت في المنطقة في تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأنشئت مجموعة شرق أفريقيا التي تضم سبع دول قوة عسكرية في يونيو الماضي لمحاولة معالجة الأزمة. وانتشر جنود كينيون في نوفمبر ثم وحدات من بوروندي وأوغندا وجنوب السودان خلال العام الحالي.

وقال تشيسيكيدي في مؤتمر صحفي: «لاحظنا تعايشا بين قوة شرق أفريقيا والمتمردين». وأضاف الرئيس الكونغولي، «أنها مشكلة حقيقية في ما يتعلق بالمهمة التي أوكلت إليها، والتي تجبرنا على أن نتساءل ما الهدف من هذه المهمة؟». وأضاف، أن تفويض هذه القوة ينتهي في يونيو «وإذا شعرنا بأن التفويض لم ينفّذ فسنعيدهم (إلى دولهم) ونشكرهم على المحاولة».

وتأتي هذه التصريحات غداة قمة خاصة لمجموعة التنمية لجنوب القارة الأفريقية التي تضم 16 دولة، عقدت في ناميبيا التي قررت نشر قوات «لإعادة السلام والأمن إلى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية».