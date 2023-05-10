البيت الأبيض يعلق على مقتل صحفي «فرانس برس» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيار إن «العالم مدين لأرمان سولدين»، صحفي وكالة «فرانس برس» الذي قُتل في أوكرانيا، ولـ«عشرة مراسلين وموظفين آخرين في وسائل إعلام قضوا» في النزاع.

وأبدت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية التضامن مع «عائلة أرمان سولدين الذي خسر حياته على خط جبهة الحرب في أوكرانيا ومع زملائه في وكالة فرانس برس»، مضيفة «الصحافة هي أحد أسس المجتمع الحر»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

مقتل أرمان سولدين بقصف صاروخي روسي

وقتل منسق خدمة الفيديو في أوكرانيا في وكالة «فرانس برس» أرمان سولدين (32 عاما) بعد ظهر الثلاثاء بقصف صاروخي روسي في شرق أوكرانيا، قرب مدينة باخموت المحاصرة.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء بـ«شجاعة» سولدين. وكتب في تغريدة على «تويتر» أن «الصحفي في وكالة فرانس برس وأحد مواطنينا أرمان سولدين قُتِل في أوكرانيا»، مشيرا إلى أنه «كان بشجاعة ومنذ الساعات الأولى للنزاع، على الجبهة لتوثيق الحقائق».

من جهتها، شددت رئيسة الوزراء الفرنسية إيزابيل بورن على أن مقتل سولدين خلال «تغطيته الحرب في أوكرانيا يُذكرنا بشجاعة جميع الصحفيين الذين تعهدوا بتوفير التغطية الإعلامية لنا، مخاطرين بحياتهم».

بعيد ذلك، قدمت وزارة الدفاع الأوكرانية «خالص تعازيها لأسرته وزملائه». وقالت في تغريدة على «تويتر» أيضا إن الصحفي «كرس حياته لنقل الحقيقة إلى العالم».

وعمل سولدين في فريق من خمسة مراسلين تابعين لـ«فرانس برس» يرافقون جنودا أوكرانيين في أنشط جبهات الحرب، حول بلدة تشاسيف يار الأوكرانية القريبة من باخموت وتستهدفها القوات الروسية يوميا.

وأطلقت صواريخ غراد التي أصيب فيها قرابة الساعة 16.30 (13.30 ت غ). وقد أصيب بينما كان منبطحا على الأرض ليحمي نفسه. ونجا بقية أفراد الفريق من القصف.

«فرانس برس»: مقتل سولدين يشكل تذكيرا بالأخطار التي يواجهها الصحفيين في أوكرانيا

وصرح فابريس فريز رئيس مجلس إدارة فرانس برس بأن «الوكالة بأكملها حزينة لفقدان أرمان»، مذكرا بأن «مقتله يشكل تذكيرا رهيبا بالأخطار التي يواجهها الصحفيون يوميا خلال تغطيتهم النزاع في أوكرانيا».

وقال مدير الأخبار في «فرانس برس» فيل شتويند في بيان إن «عمل أرمان الرائع لخص كل ما جعلنا فخورين جدا بتغطية وكالة فرانس برس في أوكرانيا».

من جهتها، أكدت المديرة الإقليمية لمنطقة أوروبا في «فرانس برس» كريستين بوهاجيار أن أرمان سولدين كان يعمل «بحماسة وحيوية وشجاعة، وكان مراسلا ميدانيا حقيقيا ومستعدا دائما للذهاب حتى إلى أصعب المناطق».

وسولدين مراسل الصور ذو الخبرة الذي كان متمركزا في لندن سابقا هو منسق الفيديو في أوكرانيا منذ سبتمبر 2022 وكان يتوجه باستمرار إلى الخطوط الأمامية. كما كان في فريق فرانس برس الذي غطى الأيام الأولى للغزو الروسي.