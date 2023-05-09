ترامب يندد بتحميله مسؤولية التشهير بالصحفية في «قضية الاغتصاب»

القاهرة - بوابة الوسط

ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، بـ«حكم قضائي مخز»، بعدما خلصت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك إلى تحميله مسؤولية التشهير بالصحفية عن اعتداء جنسي.

وفي تعليق على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، جدّد ترامب التأكيد على أنه لا يعرف الكاتبة والصحافية السابقة اي جين كارول التي تتّهمه في القضية باغتصابها والتشهير بها، مؤكدًا «ليست لدي أدنى فكرة على الإطلاق عمّن تكون هذه المرأة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وخلصت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك، إلى تحميل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مسؤولية التشهير، وقالت إنه لم يعتدي جنسيًا على كاتبة وصحفية سابقة في تسعينيات القرن الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة.

وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية وغيرهما من الوسائل الإعلامية أن هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أعضاء خلصت، إثر محاكمة مدنية، إلى أن ترامب لم يغتصب (آي. جين) كارول، لكنّها حمّلته المسؤولية عن التشهير بها.

تغريم ترامب بدفع 5 ملايين دولار للصحفية

وأمرت الهيئة ترامب بدفع تعويض لكارول قدره خمسة ملايين دولار، وفق التقارير.

وخلال أسبوعين استمعت المحكمة إلى اتّهامات أطلقتها كارول وامرأتان أخريان تفيد بأن ترامب اعتدى عليهن جنسيًا قبل عقود. وينفى ترامب صحّة ما يُوجّه إليه من اتّهامات على صعيد التحرّش الجنسي بينما لم يحضر المحاكمة.