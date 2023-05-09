مقتل صحفي بوكالة «فرانس برس» في قصف بشرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

لقي منسق خدمة الفيديو في أوكرانيا بوكالة «فرانس برس» أرمان سولدين مصرعه، الثلاثاء، في قصف قرب تشاسيف يار في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد صحفيون في «فرانس برس» شهدوا الحادث.

وقع القصف قرابة الساعة 16.30 بالتوقيت المحلي (13.30 ت غ) قرب بلدة تشاسيف يار غير البعيدة من باخموت والتي تستهدفها القوات الروسية يوميا.

وعلى صعيد متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها أمام آلاف الجنود خلال الاحتفالات المقامة في الساحة الحمراء في موسكو، الثلاثاء، أن مستقبل روسيا يعتمد على الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وأعلن بوتين، أمام القوات المجتمعة أمامه والتي شارك منها 500 جندي في الهجوم على أوكرانيا، أن «ما من شيء أكثر أهمية الآن من مهمتكم العسكرية. أمن الوطن يقع على كاهلكم ومستقبل دولتنا وشعبنا منوط بكم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء العرض العسكري، الذي يقام في الساحة الحمراء بموسكو، وهو احتفال كبير بانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية.