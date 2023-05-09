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موسكو تعلن مقتل مواطن روسي وزوجته ونجله في القصف الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 01:46 مساء
موسكو تعلن مقتل مواطن روسي وزوجته ونجله في القصف الإسرائيلي على غزة
الدكتور جمال خصوان. (الإنترنت)
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أعلنت الممثلية الروسية في فلسطين مقتل مواطن روسي في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وقالت الممثلية في بيان على تويتر اليوم، «تؤسف ممثلية روسيا الاتحادية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية الإخبار عن مقتل المواطن الروسي د. جمال خصوان» صباح اليوم، نتيجة سلسلة غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولفتت الممثلية إلى أن القصف تسبب أيضا في مقتل زوجته وابنه، فيما «أصبح طفلان من مواطني روسيا أيتامًا» هما ولدا خصوان.

قصف غاشم على قطاع غزة
وفجر اليوم قتل 13 فلسطينيا على الأقل، بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الإسلامي، في سلسلة غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، «استشهاد فتاة، لترتفع الحصيلة إلى 13 شهيدا وإصابة نحو 20 مواطنا بجراح مختلفة حتى اللحظة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة»، وفق وكالة «فرانس برس».

- بينهم 3 قادة بارزين في حركة الجهاد.. «استشهاد» 13 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أضاف البيان أن عددا من النساء والأطفال من بين الضحايا، مشيرا إلى أن «طواقم الإسعاف ما زالت مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال».

وأشار بيان لوزارة الصحة في غزة، إلى «أن بين المصابين ثلاثة أطفال وسبع سيدات، وحالات حرجة».

وشاهد مراسل «فرانس برس» في غزة، النيران تندلع في سطح مبنى مباشرة بعد الضربات، فيما هرعت سيارات الإسعاف لإجلاء الضحايا.

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