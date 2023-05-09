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رئيس مجموعة «فاغنر»: قادة الجيش الروسي يحاولون تضليل بوتين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 11:54 صباحا
رئيس مجموعة «فاغنر»: قادة الجيش الروسي يحاولون تضليل بوتين
رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين. (الإنترنت)
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اتّهم رئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين، الثلاثاء، قادة الجيش الروسي بالسعي إلى تضليل الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن الهجوم في أوكرانيا، في دليل جديد على خلافه مع هيئة الأركان العامة.

وقال بريغوجين في بيان صحفي: «إذا تم القيام بكل شيء لتضليل القائد العام للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، فإما سيقضي عليكم القائد العام أو الشعب الروسي الذي سيكون غاضبا إذا خسرت روسيا الحرب»، متّهما الجيش مجددا بعدم تسليم الذخيرة التي تحتاج إليها مجموعته للسيطرة على باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا.

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