  • Alwasat News
Atwasat

أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان منذ اندلاع الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 11:46 صباحا
أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان منذ اندلاع الأزمة
جنود بالقرب من دبابة في أحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، 6 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أدى القتال العنيف الدائر في السودان منذ منتصف أبريل الماضي إلى نزوح 700 ألف شخص داخل السودان، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بول ديلون إن هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا من القتال الذي بدأ في 15 أبريل.

- شاهد «اقتصاد بلس»: هل يُهرَّب وقود ليبيا إلى السودان؟
- نورلاند: اتفقت مع المنفي على ضمان عدم استخدام ليبيا كمنصة للتدخل في السودان

 وتشهد العاصمة الخرطوم حالة من الفوضى ناجمة عن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأسفرت المعارك الضارية عن سقوط 700 قتيل وخمسة آلاف جريح حسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي).

كما أجبرت عددًا كبيرًا من المواطنين على البقاء في منازلهم حيث يعانون من انقطاع المياه والكهرباء، ومن نقص مخزون الطعام والمال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنريكي يقترب من تدريب الهلال بالتزامن مع ظهور ميسي في الدوري السعودي

إنريكي يقترب من تدريب الهلال بالتزامن مع ظهور ميسي في الدوري السعودي
بينهم 3 قادة بارزين في حركة الجهاد.. «استشهاد» 13 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

بينهم 3 قادة بارزين في حركة الجهاد.. «استشهاد» 13 فلسطينيا في غارات إسرائيلية ...
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي تمت

مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي تمت
رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد

رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد
بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بحضور بوتين

بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بحضور بوتين
%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر

%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي

«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع
شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«آسيان» عند مفترق طرق في ظل تصاعد العنف في بورما
«آسيان» عند مفترق طرق في ظل تصاعد العنف في بورما
أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان منذ اندلاع الأزمة
أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان منذ اندلاع الأزمة
رئيس مجموعة «فاغنر»: قادة الجيش الروسي يحاولون تضليل بوتين
رئيس مجموعة «فاغنر»: قادة الجيش الروسي يحاولون تضليل بوتين
توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أثناء مثوله أمام محكمة بإسلام آباد
توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أثناء مثوله أمام ...
المستشار الألماني: استعراض بوتين لقوته يجب ألا يرهب الاتحاد الأوروبي
المستشار الألماني: استعراض بوتين لقوته يجب ألا يرهب الاتحاد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة ......
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول ......
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة ......
المزيد
زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي الى تسريع تسليم ذخائر المدفعية
زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي الى تسريع تسليم ذخائر ......
موسكو تعلن مقتل مواطن روسي وزوجته ونجله في القصف الإسرائيلي على غزة
موسكو تعلن مقتل مواطن روسي وزوجته ونجله في القصف الإسرائيلي ......
الجيش الباكستاني يحذر عمران خان من إطلاق مزاعم لا أساس لها
الجيش الباكستاني يحذر عمران خان من إطلاق مزاعم لا أساس لها...
المستشار الألماني: استعراض بوتين لقوته يجب ألا يرهب الاتحاد الأوروبي
المستشار الألماني: استعراض بوتين لقوته يجب ألا يرهب الاتحاد ......
توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أثناء مثوله أمام محكمة بإسلام آباد
توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أثناء مثوله ......
المزيد