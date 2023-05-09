بوتين: مستقبل روسيا يعتمد على جنودها في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، في كلمة ألقاها أمام آلاف الجنود خلال الاحتفالات المقامة في الساحة الحمراء في موسكو، أن «مستقبل» روسيا «يعتمد» على الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وأعلن بوتين، أمام القوات المجتمعة أمامه والتي شارك منها 500 جندي في الهجوم على أوكرانيا، أن «ما من شيء أكثر أهمية الآن من مهمتكم العسكرية. أمن الوطن يقع على كاهلكم ومستقبل دولتنا وشعبنا منوط بكم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء العرض العسكري، الذي يُقام في الساحة الحمراء بموسكو، وهو احتفال كبير بانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية.

- بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بحضور بوتين

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لبوتين إلى جوار المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء، حيث تجمع آلاف من الجنود الروس مرتدين الزي الرسمي للاحتفال في مسيرة بصحبة فرقة عسكرية.

وشدد بوتين، خلال كلمته في يوم النصر، إن الشعب الأوكراني أصبح «رهينة لانقلاب الدولة»، وفق ما نقلت «الشرق»