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الصين تدعو كندا إلى وقف الاستفزازات «غير المبررة» وتهدد بـ«إجراءات انتقامية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 09:59 صباحا
الصين تدعو كندا إلى وقف الاستفزازات «غير المبررة» وتهدد بـ«إجراءات انتقامية»
الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين. (الإنترنت)
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دعت الصين كندا، اليوم الثلاثاء، إلى وقف «الاستفزازات غير المبررة»، بعد طرد متبادل لدبلوماسيَين من البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين، في إفادة صحفية، «ننصح الجانب الكندي بالتوقف الفوري عن استفزازاته غير المبررة (...)، إذا لم ينصت الجانب الكندي لهذه النصيحة وتصرف بتهوّر، ستتخذ (الصين) إجراءات انتقامية حازمة وقوية وسيتحمل الجانب الكندي كل العواقب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

طرد القنصل الكندية في شنغهاي
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصين أنها ستطرد القنصل الكندية في شنغهاي، ردا على خطوة مماثلة، بعد أن قالت أوتاوا إنها ستطرد دبلوماسيًا صينيًا تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان إن بكين «قررت إعلان جينيفر لين لالوند القنصل العامة لكندا في شنغهاي، شخصاً غير مرغوب فيه»، مضيفة أنها «طلبت منها مغادرة الصين قبل 13 مايو»، وفق وكالة «فرانس برس».

- بكين تتوعد كندا بـ«إجراءات مضادة صارمة» بعد طردها دبلوماسيا صينيا

واعتبرت بكين الاثنين أن كندا «خربت» العلاقات بين البلدين بطردها دبلوماسيا صينيا اتهمته أوتاوا بمحاولة ترهيب نائب كندي على خلفية انتقادات وجّهها للصين، وتوعدت باتخاذ «إجراءات مضادة».

وقال بيان صادر عن السفارة الصينية في كندا، إن «الجانب الصيني سيتخذ إجراءات مضادة صارمة وكل العواقب التي ستترتب على ذلك يتحمل مسؤوليتها الجانب الكندي»، داعيا أوتاوا إلى «التراجع عن حافة الهاوية».

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