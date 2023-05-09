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وصول رئيسة المفوضية الأوروبية إلى كييف لإحياء «يوم أوروبا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 08:55 صباحا
وصول رئيسة المفوضية الأوروبية إلى كييف لإحياء «يوم أوروبا»
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تصل كييف, (حسابها على تويتر)
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وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى كييف الثلاثاء للمشاركة في إحياء «يوم أوروبا»، فيما قامت أوكرانيا بخطوة رمزية تخلّت فيها عن الاحتفال بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من مايو وفقاً للتقاليد السوفياتية والروسية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتوجّهت رئيسة المفوضية الأوروبية، على متن قطار ليلي من بولندا إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ومتابعة مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكر صحفي على متن القطار.

«مكان مناسب للاحتفال بيوم أوروبا»
وكتبت فون دير لايين، على حسابها الرسمي بـ»تويتر»، «يسعدني أن أعود إلى كييف، حيث يتم الدفاع عن القيم التي نعتز بها كل يوم.. لذلك فهو مكان مناسب للاحتفال بيوم أوروبا».

- غدا.. رئيسة المفوضية الأوروبية تجتمع مع زيلينسكي في كييف

وتابعت «أرحب بقرار الرئيس زيلينسكي جعل 9 مايو يوم أوروبا هنا أيضًا في أوكرانيا».

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