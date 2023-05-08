الرئيسان المكسيكي والأميركي يناقشان أزمة الهجرة خلال اتصال عبر الفيديو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الإثنين إنه سيناقش أزمة الهجرة مع نظيره الأميركي جو بايدن، قُبيل رفع الإجراءات الحدودية التي فُرضت أثناء فترة الجائحة خلال الأسبوع الجاري.

وستشمل المحادثات في اتصال فيديو الثلاثاء «الهجرة والتعاون في مجال التنمية» وفق ما صرح به لوبيز أوبرادور للصحفيين في وقت يستعد البلدان لمواجهة موجة هجرة محتملة على حدودهما المشتركة، بحسب «فرانس برس».

وطالب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، نظيره الأميركي جو بايدن، في 10 يناير الماضي، بأن تنهي الولايات المتحدة «ازدراءها» لأميركا اللاتينية.

وقال لوبيز أوبرادور، خلال قمة ثنائية «حان الوقت لإنهاء هذا النسيان، هذا التخلي، هذا الازدراء لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والذي يتعارض وسياسة حسن الجوار التي أطلقها عملاق الحرية الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت»، وأضاف: «أيها الرئيس بايدن، بيدكم المفتاح لفتح العلاقات وتحسينها بشكل كبير بين كل دول القارة الأميركية».

بايدن: أنفقنا مليارات الدولارات على نصف الكرة الأرضية الغربي

ورد بايدن على مضيفه بالقول إنه «فقط خلال السنوات الخمس عشرة الماضية أنفقنا مليارات الدولارات في نصف الكرة الأرضية الغربي.. عشرات مليارات الدولارات»، مشددا على أن «الولايات المتحدة تقدم مساعدات خارجية أكثر من كل الدول الأخرى مجتمعة».

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وتابع بايدن «لسوء الحظ فإن مسؤوليتنا لا تقف عند حدود نصف الكرة الأرضية الغربي»، إذ إنها تشمل وسط أوروبا وآسيا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. وزار بايدن وقتها المكسيك لحضور قمة «الأصدقاء الثلاثة» التي سينضم إليها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وهذه أول زيارة رسمية لبايدن إلى المكسيك بعد نحو عامين على توليه منصبه.