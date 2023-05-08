  • Alwasat News
Atwasat

الرئيسان المكسيكي والأميركي يناقشان أزمة الهجرة خلال اتصال عبر الفيديو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 09:52 مساء
الرئيسان المكسيكي والأميركي يناقشان أزمة الهجرة خلال اتصال عبر الفيديو
صورة مركبة للرئيسين المكسيكي والأميركي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الإثنين إنه سيناقش أزمة الهجرة مع نظيره الأميركي جو بايدن، قُبيل رفع الإجراءات الحدودية التي فُرضت أثناء فترة الجائحة خلال الأسبوع الجاري.

وستشمل المحادثات في اتصال فيديو الثلاثاء «الهجرة والتعاون في مجال التنمية» وفق ما صرح به لوبيز أوبرادور للصحفيين في وقت يستعد البلدان لمواجهة موجة هجرة محتملة على حدودهما المشتركة، بحسب «فرانس برس».

وطالب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، نظيره الأميركي جو بايدن، في 10 يناير الماضي، بأن تنهي الولايات المتحدة «ازدراءها» لأميركا اللاتينية.

وقال لوبيز أوبرادور، خلال قمة ثنائية «حان الوقت لإنهاء هذا النسيان، هذا التخلي، هذا الازدراء لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والذي يتعارض وسياسة حسن الجوار التي أطلقها عملاق الحرية الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت»،  وأضاف: «أيها الرئيس بايدن، بيدكم المفتاح لفتح العلاقات وتحسينها بشكل كبير بين كل دول القارة الأميركية».

بايدن: أنفقنا مليارات الدولارات على نصف الكرة الأرضية الغربي
ورد بايدن على مضيفه بالقول إنه «فقط خلال السنوات الخمس عشرة الماضية أنفقنا مليارات الدولارات في نصف الكرة الأرضية الغربي.. عشرات مليارات الدولارات»، مشددا على أن «الولايات المتحدة تقدم مساعدات خارجية أكثر من كل الدول الأخرى مجتمعة».

- بايدن يبدي دعمه «الراسخ» للرئيس البرازيلي ويدعوه لزيارة البيت الأبيض مطلع الشهر المقبل
- بايدن وترودو ولوبيز يدينون مهاجمة مؤسسات الحكم الديمقراطية في البرازيل

وتابع بايدن «لسوء الحظ فإن مسؤوليتنا لا تقف عند حدود نصف الكرة الأرضية الغربي»، إذ إنها تشمل وسط أوروبا وآسيا وأفريقيا وجنوب شرق آسياوزار بايدن وقتها المكسيك لحضور قمة «الأصدقاء الثلاثة» التي سينضم إليها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وهذه أول زيارة رسمية لبايدن إلى المكسيك بعد نحو عامين على توليه منصبه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار

«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار
مقتل مهرب مخدرات بارز وسبعة من أفراد عائلته في قصف أردني على جنوب سورية

مقتل مهرب مخدرات بارز وسبعة من أفراد عائلته في قصف أردني على جنوب سورية
مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا

مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع
شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع

فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية

غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية
«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟

«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تعلن نيتها «تطوير» منشآتها العسكرية في قرغيزستان
روسيا تعلن نيتها «تطوير» منشآتها العسكرية في قرغيزستان
حزب يميني متشدد يفوز بمعظم مقاعد لجنة إعادة صياغة الدستور التشيلي
حزب يميني متشدد يفوز بمعظم مقاعد لجنة إعادة صياغة الدستور التشيلي
مقتل ثمانية أشخاص دهسا خارج مركز للمهاجرين في تكساس الأميركية
مقتل ثمانية أشخاص دهسا خارج مركز للمهاجرين في تكساس الأميركية
تايوان تجري محادثات بشأن حزمة أسلحة أميركية بقيمة 500 مليون دولار
تايوان تجري محادثات بشأن حزمة أسلحة أميركية بقيمة 500 مليون دولار
سوليفان ومحمد بن سلمان يناقشان جهود السلام في اليمن
سوليفان ومحمد بن سلمان يناقشان جهود السلام في اليمن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة ......
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول ......
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة ......
المزيد
الغرب الكندي يطلب المساعدة من الحكومة الفدرالية لمكافحة حرائق «غير مسبوقة»
الغرب الكندي يطلب المساعدة من الحكومة الفدرالية لمكافحة ......
الرئيسان المكسيكي والأميركي يناقشان أزمة الهجرة خلال اتصال عبر الفيديو
الرئيسان المكسيكي والأميركي يناقشان أزمة الهجرة خلال اتصال ......
مطالبة بإدانة ترامب خلال المرافعات الختامية في محاكمته بقضية اغتصاب صحفية سابقة
مطالبة بإدانة ترامب خلال المرافعات الختامية في محاكمته بقضية......
سوليفان ومحمد بن سلمان يناقشان جهود السلام في اليمن
سوليفان ومحمد بن سلمان يناقشان جهود السلام في اليمن...
تايوان تجري محادثات بشأن حزمة أسلحة أميركية بقيمة 500 مليون دولار
تايوان تجري محادثات بشأن حزمة أسلحة أميركية بقيمة 500 مليون ......
المزيد