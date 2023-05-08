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روسيا تعلن نيتها «تطوير» منشآتها العسكرية في قرغيزستان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 05:25 مساء
روسيا تعلن نيتها «تطوير» منشآتها العسكرية في قرغيزستان
قوات عسكرية روسية. (الإنترنت)
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أعلنت روسيا الإثنين أنها «ستطور» منشآتها العسكرية في قيرغيزستان الواقعة في آسيا الوسطى، وجاء ذلك بعد اجتماع في موسكو بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وصدر جباروف. 

وجاء في بيان مشترك أن «الرئيسين شددا على أهمية تعزيز القوات المسلحة لقرغيزستان وتطوير المنشآت العسكرية الروسية على أراضيها»، بحسب «فرانس برس».

وجاء الإعلان بعد لقاء بين الزعيمين قبل يوم من الاحتفال الـ78 بالنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية 9 مايو، وهي الحرب التي تسمّيها روسيا الحرب الوطنية العظمى. وخلال اللقاء قال بوتين لجباروف «إنه من المهم أن تكونوا موجودين هنا». 

 إلغاء أو تقليص يوم الاحتفال
وكانت مناطق روسية عدة أعلنت عن إلغاء أو تقليص يوم الاحتفال غداً الثلاثاء وسط مخاوف من هجمات أوكرانية محتملة، خصوصاً بعدما قالت السلطات الروسية إن الكرملين تعرض لهجوم بطائرتين مسيّرتين منذ أيام.

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وسينضم إلى صدير جباروف خلال الاحتفال في موسكو: رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وزعيم كازاخستان قاسم جومرت توكاييف والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن.

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