إيران تحمّل الغرب مسؤولية التأخير في إحياء الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت إيران الإثنين أن إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي يبقى ممكناً، محمّلة الدول الغربية خصوصاً الولايات المتحدة مسؤولية التأخر بذلك.

وأتى موقف طهران في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي جرى إبرامه بين طهران وست قوى دولية عام 2015 بعد مفاوضات شاقة، بحسب «فرانس برس».

ومنذ أبريل 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف لإحياء الاتفاق، شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وعلى رغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات، الا أنها لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إحياء الاتفاق «ممكن تقنياً ودبلوماسياً».

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي «من هذا المنطلق، فإن المفاوضات بين إيران وباقي أطراف الاتفاق النووي قد أُجريت وجرى التوصل إلى اتفاقيات جيدة»، لكن «الأطراف الأخرى، ولا سيما الإدارة الأميركية، تأخرت في هذا الصدد».

تعثر التفاوض مطلع سبتمبر 2022

وأبرمت إيران مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا) اتفاقا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها لقاء خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحيائه في أبريل 2021. وتعثر التفاوض مطلع سبتمبر 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان «غير بنّاء».

وشكّلت قضية عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها نقطة تباين أساسية خلال المباحثات لإحياء الاتفاق.

إيران تطلب إغلاق ملف المواقع قبل إحياء اتفاق 2015

وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء اتفاق 2015، ودعوها للتعاون مع الوكالة لحلها من خلال توفير أجوبة تقنية موثوقة. من جهتها، تعتبر طهران القضية «مسيّسة». وشدد كنعاني الإثنين على أن سياسة طهران تقوم على «ألا تتحول القضايا المتعلقة بأنشطة إيران النووية السلمية عقبة أمام التعاون الثنائي» مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وكان المدير العام للوكالة رافايل غروسي أعلن في أعقاب زيارة لطهران في مارس، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في منشآت نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.

وأكد كنعاني أن الإجراءات «تجري في إطار الخطة التي جرى تحديدها» مع غروسي، وستوضحها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية «في الوقت المناسب».