ملاحقة ممثلتين في إيران على خلفية الظهور من دون حجاب

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت السلطات القضائية الإيرانية ملاحقة ممثلتين لظهورهما في مكان عام من دون الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الإثنين، ما يرفع عدد الممثلات اللواتي يواجهن إجراءات مماثلة، إلى ستة.

وأفادت وكالة «تسنيم»، أن الممثلة باران كوثري (37 عاما)، تلاحَق لعدم وضعها الحجاب خلال مشاركتها الجمعة في مراسم تشييع زميلها حسام محمودي «وانتشار صورها فورا على الانترنت»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشارت وكالة «مهر» إلى بدء ملاحقات أيضا بحق الممثلة شقايق دهقان (44 عاما) على خلفية «عدم وضعها الحجاب في أحد المقاهي».

تلزم ملزمة للنساء بوضع غطاء للرأس

وسبق للسلطات أن بدأت إجراءات ملاحقة أربع ممثلات على خلفية المسألة ذاتها، هنّ أفسانه بايغان وفاطمة معتمد آريا وكتايون رياحي وبانتها بهرام، علما بأنه لم توقف أي منهن.

وأعلنت الشرطة أنها ستبدأ اعتبارا من منتصف إبريل، التشدد في تطبيق قوانين وضع الحجاب، وتحديد اللواتي يخالفنها ومعاقبتهن.

وعقب انتصار الثورة الإسلامية العام 1979، باتت القوانين في إيران تلزم النساء الإيرانيات والأجنبيات، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.

وشهدت إيران في الأشهر الماضية احتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر، عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

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وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

وأشارت السلطات منتصف إبريل، إلى إغلاق أكثر من 150 مؤسسة تجارية خلال 24 ساعة، لعدم احترامها إلزام الموظفات الحجاب.

إلى ذلك، أفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن المدعي العام محمد جعفر منتظري طلب من وزارة النقل تعزيز الإجراءات بحق اللواتي لا يضعن الحجاب في الطائرات.