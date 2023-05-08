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عمليات إجلاء جديدة جراء الحرائق في غرب كندا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 08:56 صباحا
عمليات إجلاء جديدة جراء الحرائق في غرب كندا
طائرة مروحية تشارك في عمليات مكافحة حرائق الغابات قرب بلدة درايتون فالي بمقاطعة ألبرتا الكندية، 7 مايو 2023. (أ ف ب)
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دفعت حرائق الغابات في غرب كندا، إلى إجلاء المزيد من سكان مقاطعة ألبرتا في ظل وضع «غير مسبوق»، جراء أكثر من 100 بؤرة اشتعال ناشطة.

وطلبت السلطات من نحو 30 ألف شخص مغادرة منازلهم في مقاطعة ألبرتا، حيث تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على أكثر من 20 حريقا ناشطا، وفق وكالة «فرانس برس».

والسبت أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث، في مؤتمر صحفي، «حالة طوارئ» في المقاطعة التي تعدّ من الأبرز على صعيد إنتاج النفط.

«بضع شرارات لبدء حرائق مخيفة»
وأوضحت أن ألبرتا «شهدت ربيعًا حارًا وجافًا.. بوجود العديد من الغابات الصغيرة، لا يتطلب الأمر سوى بضع شرارات لبدء حرائق مخيفة حقاً»، مشيرة إلى أن هذه العوامل «أدت إلى وضع غير مسبوق تواجهه مقاطعتنا اليوم».

وأتاحت بعض الأمطار الخفيفة المتفرّقة الأحد، لرجال الإطفاء بلوغ نقاط كان يتعذّر الوصول إليها، قبل ذلك في الجزء الجنوبي من المقاطعة، وفق ما أوضحت الناطقة باسم دائرة مكافحة حرائق الغابات في ألبرتا كريستي تاكر.

وأضافت أن الظروف في الأجزاء الشمالية من المقاطعة لا تزال شديدة الصعوبة، مؤكدة أن «أولوياتنا كانت وستبقى دائما حرائق الغابات التي تهدد المجتمعات البشرية» في المنطقة.

- إعلان حالة الطوارئ وإجلاء 25 ألفا من سكان ألبرتا الكندية جراء حرائق الغابات

إلى ذلك، أشار مسؤول إدارة الكوارث في ألبرتا كولان بلير، إلى أنه يصعب تقييم حجم الأضرار في بعض المناطق بسبب «ظروف الدخان والنيران».

سلسلة من الظروف المناخية الحادة
وأدى حريق كبير في فوكس لايك بشمال ألبرتا، إلى تدمير 20 منزلاً ومتجر واحد ومركز للشرطة، وجرى إجلاء السكان بواسطة قوارب وطائرات مروحية.

وفي مقاطعة بريتيش كولومبيا المجاورة، اضطر سكان لمغادرة منازلهم جراء حريقين خارجين عن السيطرة، فيما حذّرت السلطات من أن الرياح قد تزيد من شدّة الحرائق في الأيام المقبلة.

وتعرضت كندا خلال الأعوام الماضية لسلسلة من الظروف المناخية الحادة.

وأدت حرائق غابات هائلة طالت مناطق نفطية في العام 2016، إلى تعليق الإنتاج، وأرغمت نحو 100 ألف شخص على مغادرة منطقة فورت ماكموراي.

وفي العام 2021، سجّلت مقاطعة بريتيش كولومبيا، موجات حرّ قياسية خلال فصل الصيف تسببت بمقتل أكثر من 500 شخص، إضافة إلى حرائق غابات هائلة أتى بعضها على بلدة بأكملها، وتبعت ذلك فيضانات مدمّرة وانزلاقات أرضية.

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