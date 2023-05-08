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روسيا تشن ضربات مكثفة على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 07:48 صباحا
روسيا تشن ضربات مكثفة على أوكرانيا
انفجار طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا على كييف، 8 مايو 2023، (رويترز)
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قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت موجة واسعة النطاق من الضربات على كييف وأنحاء أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم الإثنين، ما أدى إلى دمار وإصابات في الوقت الذي تستعد فيه موسكو لعطلة عيد النصر الذي تحيي فيه ذكرى انتصارها على ألمانيا النازية.

وصرح المسؤولون بأن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في الضربات الروسية، بينما أشعلت الصواريخ الروسية النار في مستودع للمواد الغذائية في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، ووردت أنباء عن انفجارات في عدة مناطق أوكرانية أخرى، حسب وكالة «رويترز».

وأكدت القيادة الأوكرانية المسؤولة عن الدفاع عن باخموت إن موسكو كثفت قصفها على المدينة على أمل الاستيلاء عليها بحلول الثلاثاء، بعد أن تخلت مجموعة المرتزقة الروسية «فاغنر» عن خطط الانسحاب منها.

هجمات على كييف
وأوضح رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في انفجارات في منطقة سولوميانسكي بالعاصمة، وأصيب اثنان آخران عندما سقط حطام طائرة بدون طيار على منطقة سفياتوشين.

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وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن حطام طائرة مسيرة سقطت على مدرج مطار جولياني، أحد مطاري الركاب بالعاصمة الأوكرانية، ولم يتسبب في حريق، مشيرة إلى أن حطام طائرات بدون طيار أصاب مبنى من طابقين مما تسبب في أضرار، ولم ترد معلومات فورية عن الخسائر المحتملة.

وأكد شهود لـ«رويترز» أنهم سمعوا انفجارات عديدة في كييف، وذكر مسؤولون محليون أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات، ولم يتضح على الفور عدد الطائرات المسيرة التي أطلقت على كييف.

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