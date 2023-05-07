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غريفيث يصل السعودية لإجراء محادثات حول السودان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 04:16 مساء
غريفيث يصل السعودية لإجراء محادثات حول السودان
مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث. (الإنترنت)
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وصل مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الأحد، مدينة جدة في السعودية لإجراء محادثات حول السودان، بحسب ما أعلنت ناطقة.

وقالت الناطقة إري كانيكو إن غريفيث «في جدة حاليًا وهدف زيارته هو بحث القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان»، بحسب «فرانس برس».

يتواصل القتال في العاصمة السودانية الأحد، في ظل ترقب لما ستسفر عنه مبادرة «سعودية- أميركية»، وافق عليها الطرفان المتصارعان في البلاد حول هدنة جديدة. وأعلن السعوديون والأميركيون، أن المتحاربين يتفاوضون على هدنة في السعودية، لكنهما لم يتحدثا عن بدء هذه المحادثات ولا مضمونها.

من جهة أخرى، لم يدل الجيش بقياد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو، بأي معلومات عن مناقشات بين مبعوثيهما.

«تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين»
ورحبت آلية ثلاثية دولية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الهيئة الحكومية للتنمية» (إيغاد)، في بيان بالمبادرة، وعبرت عن أملها في أن «تسفر المحادثات التقنية بين ممثلي الطرفين في جدة عن تفاهمات تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار»، مؤكدة أن ذلك «يتيح تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين الذين يجب أن تظل حمايتهم مسألة ذات أهمية قصوى».

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كذلك من المقرر أن يبحث وزراء الخارجية العرب، الملف السوداني الأحد بينما تظهر بوادر انقسام بشأنه. ومنذ اندلاع المواجهات في 15 إبريل، تشهد العاصمة الخرطوم حالة من الفوضى ناجمة عن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. وشهدت منطقة الصحافة جنوب الخرطوم اشتباكات بين الجانبين الأحد،.

وأسفرت المعارك الضارية المستمرة منذ 22 يومًا عن سقوط 700 قتيل وخمسة آلاف جريح حسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي)، فضلا عن نزوح 335 ألف شخص ولجوء 115 ألفًا الى الدول المجاورة.

كما أجبرت عددًا كبيرًا من المواطنين على البقاء في منازلهم حيث يعانون من انقطاع المياه والكهرباء، ومن نقص مخزون الطعام والمال.

«بدء محادثات أولية» في جدة
وتبدو الآمال كبيرة في محادثات جدة، بعد فشل كل محاولات التهدئة بين طرفي النزاع في الأسابيع الأخيرة، فقد رحب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة على تويتر السبت، «بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في وطنهم».

وأضاف «نأمل أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية وعودة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان».

وقال الباحث في جامعة غوتنبرغ في السويد آلي فيرجي في حديث إلى «فرانس برس»، «حتى يكون وقف إطلاق النار هذا مختلفًا عن الهدنات السابقة، سيكون من الضروري تحديد التفاصيل العملية ووضع آليات المراقبة والعقوبات».

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