الاحتلال الإسرائيلي يهدم مدرسة ابتدائية فلسطينية في منطقة نائية بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد مدرسة «التحدي خمسة» الأساسية المختلطة في قرية «جب الذيب» النائية شرق بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، فيما عبّر الاتحاد الأوروبي الممول لبناء المدرسة عن «صدمته».

ودان الاتحاد الأوروبي الخطوة معتبرًا أنها غير قانونية في وقت ادعت منظمة إسرائيلية يمينية قدمت الالتماس ضد المدرسة أن الفلسطينيين استولوا على الأرض. وتقع المدرسة في المنطقة «ج» بالضفة الغربية المحتلة حيث من شبه المستحيل للفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء.

المرة الثانية التي تهدم فيها المدرسة

وقامت «جرافات إسرائيلية» فجر الأحد بهدم المدرسة المبنية من الكرافانات والصفيح بعد تفريغها من محتوياتها إثر انتهاء مهلة الشهرين التي منحت لإخلاء الموقع.

وقال رئيس وحدة المتابعة الميدانية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أحمد ناصر إن هذه هي المرة الثانية التي تهدم فيها المدرسة، إذ أنها هدمت في العام 2019 وأعيد بناؤها. وأوضح أن المدرسة يتعلم فيها 45 تلميذًا وتلميذة في المرحلة الابتدائية، وكانوا يتلقون التعليم في خمس وحدات صفية.

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وطالب الاتحاد الأوروبي قوات الاحتلال بـ«احترام حق الأطفال في التعليم»، مضيفًا «على إسرائيل وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء». وكتب الاتحاد في تغريدة على «تويتر» أن عمليات الهدم «لا تؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان الفلسطينيين ومزيد من التصعيد للأجواء المتوترة فعلا».

بناء 31 مدرسة «تحدي» في المناطق النائية

بحسب ناصر، فإن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قامت ببناء 31 مدرسة «تحدي» في المناطق النائية في مختلف أنحاء الضفة الغربية مع تركزها في منطقة الجنوب ويرتادها اليوم 1673 طالبًا وطالبة.

وأكد رئيس وحدة المتابعة الميدانية أن هذه المدارس بنيت بهدف «مقاومة التهجير والإخلاء» القسري التي يمارسها «الاحتلال الذي يريد أن يضع يده على الأراضي» في المنطقة.

كما ساعدت بحسب ناصر في «تخفيف المعاناة على الطلاب ولم يعودوا مضطرين لقطع مسافات بعيدة للوصول إلى أقرب مدرسة في أقرب قرية أو مدينة». وأشار أيضًا إلى أن هذه المدارس أدت إلى رفع مستوى الالتحاق بالتعليم في المناطق النائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عمومًا، وخصوصًا لدى الإناث اللواتي كان تعليمهن «شبه معدوم».

وعن الخطوة اللاحقة للهدم، قال ناصر إن الوزارة ستقيم الإثنين خيمة نزودها بالخدمات اللازمة ونستخدمها كمدرسة لتوفير الحد الأدنى الذي يساعدنا على استكمال التعليم في هذه المنطقة. وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.