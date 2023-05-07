رومانيا: مقاتلة روسية تعترض طائرة بولندية فوق البحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم السبت، أن طائرة مقاتلة روسية اعترضت طائرة بولندية فوق البحر الأسود، كانت تقوم بمهمة مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، معتبرة أنه «سلوك عدواني وغير مقبول» من قبل موسكو.

وأفاد بيان أصدرته الوزارة، أن الطائرة البولندية كانت تقوم بدورية روتينية مع حرس الحدود الروماني لصالح «فرونتكس»، عندما اعترضتها «مناورات عدوانية وخطيرة» قامت بها بشكل متكرر مقاتلة «سوخوي سو-35» الروسية، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت أن حادث الطائرة البولندية غير المسلحة وقع «في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود»، على بعد 60 كيلومترا شرق المجال الجوي لرومانيا.

«حالة تأهب» في حلف شمال الأطلسي

وتابع البيان أنه مع وقوع الحادث، وضع حلف شمال الأطلسي الطائرات الرومانية والإسبانية المشاركة في المهمة «في حالة تأهب»، قبل أن يتمكن طاقم الطائرة البولندية من الهبوط بها بسلام.

وتمكنت الطائرة البولندية من الهبوط في رومانيا «بعد انخفاضها بشكل حاد في الجو»، ثم واجهت «صعوبة خطيرة في التحكم» بها بسبب «الاضطراب» الذي نجم عن الحادث، حسب الوزارة.

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واعتبرت بوخارست الحادث «دليلا آخر على النهج الاستفزازي للاتحاد الروسي فوق البحر الأسود»، كما ورد في البيان.

ولم ترد «فرونتكس»، بشكل فوري على أسئلة وكالة «فرانس برس»، كما امتنع حرس الحدود البولندي عن التعليق على الحادث، موضحا أن بيانا في هذا الشأن سيصدر الأحد.

وجرى نشر الطائرة البولندية في رومانيا في 19 أبريل، ومن المقرر أن تبقى هناك حتى 17 مايو، ضمن مهمة لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» نظمتها رومانيا وتشمل أيضا إسبانيا والسويد.