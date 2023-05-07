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بعد تهديده بسحب قواته من باخموت.. رئيس «فاغنر»: موسكو تعهدت بإرسال مزيد من الذخيرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 12:07 مساء
بعد تهديده بسحب قواته من باخموت.. رئيس «فاغنر»: موسكو تعهدت بإرسال مزيد من الذخيرة
رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين. (الإنترنت)
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أكد رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم الأحد، أنه تلقى «وعدا» من الجيش الروسي بالحصول على المزيد من الأسلحة والذخائر، بعدما هدد بسحب قواته من مدينة باخموت الأوكرانية، بسبب نقص في الذخيرة.

وقال بريغوجين، في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي «هذه الليلة تلقينا أمرا بالقتال (...). تعهدوا بمنحنا كل الذخيرة والأسلحة التي نحتاج إليها لمواصلة العمليات»، وفق وكالة «فرانس برس».

- رئيس فاغنر يهدّد بسحب مقاتليه من باخموت بسبب نقص الذخيرة

والجمعة، هدّد رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، بسحب مقاتليه اعتباراً من 10 مايو الجاري من مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، بسبب نقص الذخيرة، متّهماً الجيش بحجب الذخيرة عن مقاتليه كي لا يحقّقوا الانتصار.

«بيروقراطيون عسكريون» أوقفوا إمدادات الذخيرة
وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشره مكتبه، «كنّا في طريقنا للسيطرة على مدينة باخموت قبل 9 مايو، وعندما رأى البيروقراطيون العسكريون ذلك أوقفوا إمدادات (الذخيرة). (...) لذلك، اعتباراً من 10 مايو 2023، سننسحب من باخموت»، وفق وكالة «فرانس برس».

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