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ناخبون يقترعون في تصويت مبكر للانتخابات التشريعية في تايلاند

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 10:21 صباحا
ناخبون يقترعون في تصويت مبكر للانتخابات التشريعية في تايلاند
مركز اقتراع في العاصمة التايلاندية بانكوك، 7 مايو 2023. (أ ف ب)
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تشكلت طوابير من الناخبين التايلانديين، أمام مراكز الاقتراع في معابد ومدارس ومراكز للتسوق الأحد، للإدلاء بأصواتهم بشكل مبكر قبل انتخابات طال انتظارها ستنظم الأحد المقبل.

ويسجل أكثر من مليوني تايلاندي في جميع أنحاء البلاد للتصويت بشكل مبكر قبل انتخابات المملكة التي ستجرى في 14 مايو، ويتوقع أن تشهد منافسة حادة بين أحزاب المؤسسة الحاكمة التي يدعمها الجيش وحركات معارضة صاعدة، وفق وكالة «فرانس برس».

ويشهد رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا، الذي تولى السلطة في انقلاب في 2014، قبل أن يحكم سيطرته في انتخابات مثيرة للجدل في 2019، تراجعا في استطلاعات الرأي، إذ يفضل الناخبون الحزب المعارض القديم «من أجل التايلانديين» (بو تاي)، وحزب «السير قدما» (موف فوروارد) الأكثر تشددا.

مئات الناخبين يصطفون بهدوء
لكن النظام الانتخابي مصمم لمصلحة الأحزاب المدعومة من الجيش، لذلك سيكون على أي مرشح تحقيق فوز ساحق ليأمل في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت العاملة في مركز للتسوق سريسودا ونغسا آد (28 عاما)، بعد الإدلاء بصوتها «آمل أن تغير هذه الانتخابات البلاد إلى الأفضل».

وكانت هذه السيدة بين مئات الناخبين الذين اصطفوا بهدوء أمام مركز اقتراع في حي إيكاماي الراقي في بانكوك للتصويت في معبد وات ثات ثونج الذي تطل عليه تماثيل لبوذا من ذهب، وقالت «انتخبت مرشحا وحزبا يعجباني ويمكنهما تلبية احتياجاتي».

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في مكان آخر من المدينة، كان مركز التسوق «رويال باراغون هول»، مكتظًا بناخبين يستمتعون بمكيفات الهواء في المجمع.

«مستقبل أفضل للبلاد»
ومع أن الوقت مبكر، كانت درجات الحرارة في جميع أنحاء العاصمة - التي شهدت مثل الجزء الأكبر من تايلاند موجة حر قاسية في أبريل - مرتفعة ويتوقع أن تبلغ 39 درجة مئوية في وقت لاحق الأحد.

وأكد باساوي سريارونوثاي (20 عاما) الذي يصوت للمرة الأولى وسيكون خارج بانكوك في 14 مايو، أنه «متحمس جدا»، قائلا «قررت أن أدلي بصوتي بناء على سياسات الحزب، وآمل أن تأتي هذه الانتخابات بمستقبل أفضل للبلاد».

ويبلغ عدد المؤهلين للتصويت في تايلاند أكثر من 52 مليون ناخب. ويفترض أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 17:00 (10:00 ت غ).

ويمنع بيع المشروبات الكحولية في جميع أنحاء تايلاند حتى الساعة 18:00.

وكانت السلطات قد توقعت مشاركة عدد كبير من الناخبين في التصويت المبكر.

وقالت الشرطة لوسائل إعلام محلية السبت، إن ثلاثة آلاف رجل أمن سينتشرون في العاصمة وتوقعت ازدحاما مروريا حول مواقع الاقتراع.

ويصوت مئة ألف تايلاندي آخر يعيشون في الخارج في وقت مبكر. ويبلغ عدد الناخبين في تايلاند أكثر من 52 مليونا.

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