55 هزة ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال أودى بحياة شخص ودمر منازل

القاهرة - بوابة الوسط

ضربت هزات ارتدادية اليابان، السبت، غداة وقوع زلزال قوي أسفر عن مقتل شخص على الأقل، بينما واصل المسؤولون تقييم الأضرار الناجمة عنه بعد تدمير عدد من المباني.

وضرب زلزال، الجمعة، وسط منطقة إيشيكاوا بلغت قوته 6.5 درجة على عُمق 12 كيلومترا، وفق وكالة الأرصاد اليابانية، وفق وكالة «فرانس برس».

ووقعت 55 هزة ارتدادية على الأقل منذ ذلك الحين، وفق وكالة الأرصاد التي حذّرت من أن هطول أمطار غزيرة، قد يؤدي إلى حدوث انزلاقات أرضية في المنطقة.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث اليابانية السبت، أن هناك 29 مصابا على الأقل.

- زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط اليابان

- هزة أرضية بقوة 5.5 درجة جنوب مالطا شعر بها سكان الجزيرة

قال مسؤول من سوزو، أكثر المدن تضررا في مقاطعة إيشيكاوا، لوكالة «فرانس برس»: «يتفقد موظّفونا الأضرار الناجمة عن الزلزال»، مشيرا إلى إنقاذ شخصين محاصرين داخل مبنيين مدمرين فيما نقل نحو 50 شخصا إلى مراكز إجلاء أقيمت في مدارس ومبنى البلدية.

وأفادت وكالة «جيجي» للأنباء في وقت متأخر، السبت، عن صدور أمر بالإجلاء لأكثر من 1600 شخص من سكان سوزو، بينهم نحو 250 لجأوا إلى مراكز الإيواء.

وأضافت أن أكثر من 100 منزل أصبحت بلا مياه، بينما قطعت الطرق في مناطق عدة.

زلازل مستمرة بسبب «حزام النار»

وأظهرت مشاهد تلفزيونية متجر بقالة مليئا بمنتجات سقطت من على الرفوف. وشوهد سكان وهم يزيلون الأنقاض تحت المطر، بعدما دمرت منازلهم الخشبية جزئيا.

وقال مسؤولون السبت، إن أكثر من ثلاثين عائلة في سوزو تأثرت بانقطاع المياه.

أسوأ الكوارث في العصر الحديث

وتقع سوزو في شبه جزيرة نوتو التي ضربها في العام 2007 زلزال بلغت شدّته 6.9 درجة، أدى إلى إصابة مئات الأشخاص بجروح وتضرّر أكثر من 200 منزل.

وبلغت شدّة الزلزال ستّ درجات على مقياس شيندو الياباني، المؤلف من سبع درجات.

وتتعرض اليابان باستمرار لزلازل بسبب وقوعها في منطقة «حزام النار» في المحيط الهادئ، التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا. وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وإلى حوض المحيط الهادئ.

وتعرضت البلاد في مارس 2011 لإحدى أسوأ الكوارث في العصر الحديث، إذ ضرب زلزال بقوة تسع درجات قرب سواحلها الشمالية الشرقية، نتجت منه موجات مد «تسونامي»، وأودى بـ18 ألفا و500 شخص بين قتيل ومفقود.