  • Alwasat News
Atwasat

54 قتيلاً إثر اشتباكات عرقية بشمال الهند

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 05:31 مساء
54 قتيلاً إثر اشتباكات عرقية بشمال الهند
سيارات محترقة في شوارع إيمفال عاصمة ولاية مانيبور الهندية. (أ ف ب)
alwasat radio

ارتفع عدد قتلى الاشتباكات العرقية في شمال شرق الهند النائي إلى 54 قتيلاً، السبت، مع تجدد أعمال العنف خلال الليل على الرغم من إرسال السلطات قوات لإعادة النظام. 

وأُرسل آلاف الجنود إلى ولاية مانيبور، بعدما تحولت مسيرة احتجاجية قامت بها مجموعة قبلية أعمال عنف الأربعاء. وحجبت السلطات الإنترنت وأصدرت أوامر بإطلاق النار في «الحالات القصوى» في محاولة لاحتواء الاضطرابات، بحسب «فرانس برس». 

وأبلغت الشرطة أن الوضع ما زال متوتراً بعد موجة جديدة من العنف مساء الجمعة، فيما نقلت وكالة «برس ترست» الهندية عن مشارح المستشفيات في إيمفال عاصمة ولاية مانيبور وفي منطقة تشوراشاندبور الواقعة في الجنوب وجود 54 قتيلاً في المجموع. 

 قوات الأمن تسيطر على الوضع
وذكرت الوكالة نقلاً عن مسؤول محلي لم تكشف عن اسمه أنّ «هناك 16 جثة في مشرحة في مستشفى تشوراشاندبور و15 جثة في معهد جواهر لال نهرو للعلوم الطبية في منطقة إيمفال الشرقية». وأشار المعهد الأقليمي للعلوم الطبية في لامفيل في منطقة إيمفال الغربية إلى مقتل 23 شخصاً. 

وقال المدير العام لشرطة مانيبور، ب. دونغيل لصحفيين الجمعة أن قوات الأمن تسيطر على الوضع. ولم تصدر قوات الأمن والحكومة في مانيبور بعد حصيلة رسمية للقتلى في أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع. 

-  مقتل 10 من عناصر الشرطة الهندية في انفجار عبوة ناسفة
- تجريد زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي من مقعده النيابي

لكن وزير العدل الهندي كيرين ريجيجو قال لصحافيين السبت إن «العديد من الأرواح فُقدت» إلى جانب الأضرار التي لحقت بالممتلكات بعد أيام من الاشتباكات. وأدى قطع الإنترنت إلى إعاقة تدفق المعلومات من مانيبور وما زالت التفاصيل بشأن الاشتباكات الأخيرة الجمعة قليلة. 

وقالت وحدة عسكرية هندية متمركزة في ولاية ناغالاند المجاورة إن 13 ألف شخص احتموا من العنف «في مبانٍ عسكرية». وأطلقت قوات الأمن الخميس، الغاز المسيل للدموع في إيمفال لتفريق متظاهرين بعضهم أشعل النار في سيارات ومنازل في أجزاء من المدينة.

وشوهدت سيارات محترقة في شوارع فارغة بسبب فرض حظر تجول. وقال مسؤولون في مجال الدفاع الجمعة إن قوات إضافية دخلت الولاية عبر البر والجو.

تاريخ الصراع 
احتجت جماعات قبلية على مطالب مجموعة ميتي التي تمثل الأغلبية في الولاية باعتراف الحكومة بها ضمن فئة «القبيلة المُجَدوَلة». 

ويمنح القانون الهندي القبائل التي تندرج تحت هذا التصنيف حصصاً في الوظائف الحكومية وفي القبول في الجامعات كشكل من أشكال المبادرات الإيجابية لمعالجة عدم المساواة الهيكلية والتمييز. 

ومانيبور جزء من شمال شرق الهند النائي، وهي منطقة مرتبطة ببقية البلاد من خلال ممر بري ضيق شهد اضطرابات لعقود بين الجماعات العرقية والانفصالية.  ويضم شمال شرق البلاد عشرات الجماعات القبلية وعصابات مسلحة صغيرة تراوح مطالبها بين مزيد من الحكم الذاتي والانفصال عن الهند. 

ولقي ما لا يقل عن 50 ألف شخص مصرعهم في نزاعات منذ بدء اندلاع التمرد في مانيبور مطلع خمسينات القرن الماضي. وعلى مر السنين تراجعت حدة هذه النزاعات، بعدما أبرمت العديد من الجماعات اتفاقات مع نيودلهي لتعزيز سلطتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن تدمير منازل (شاهد)

هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن تدمير منازل (شاهد)
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والخمس في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والخمس في ...
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة

الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة
استديو تحليل موسع عبر قناة الوسط «WTV» لمواجهات «دورينا».. السبت

استديو تحليل موسع عبر قناة الوسط «WTV» لمواجهات «دورينا».. السبت
مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين

ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين
بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة

بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك

قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
كيك التوفي من المطبخ الألماني

كيك التوفي من المطبخ الألماني
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف

أضرار إغلاق باب السيارة بعنف
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام

«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات

العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات
«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة

«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة
«تحقيقات»: سكري سبها المختنق

«تحقيقات»: سكري سبها المختنق
تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة

تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
حفتر يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني ومكافحة الهجرة

حفتر يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني ومكافحة الهجرة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تشارلز الثالث يُتوج ملكا في أول مراسم من نوعها في بريطانيا منذ 1953
تشارلز الثالث يُتوج ملكا في أول مراسم من نوعها في بريطانيا منذ ...
تحطم مقاتلة أميركية «إف-16» خلال مهمة تدريب في كوريا الجنوبية
تحطم مقاتلة أميركية «إف-16» خلال مهمة تدريب في كوريا الجنوبية
وزير خارجية حكومة «طالبان» الأفغانية يعقد محادثات نادرة مع نظيره الباكستاني والصيني
وزير خارجية حكومة «طالبان» الأفغانية يعقد محادثات نادرة مع نظيره ...
بايدن يهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما
بايدن يهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما
رئيس «فاغنر» يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف الشيشانية
رئيس «فاغنر» يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة ......
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول ......
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة ......
المزيد
روسيا تعلن إسقاط صاروخ بالستي أوكراني فوق شبه جزيرة القرم
روسيا تعلن إسقاط صاروخ بالستي أوكراني فوق شبه جزيرة القرم...
54 قتيلاً إثر اشتباكات عرقية بشمال الهند
54 قتيلاً إثر اشتباكات عرقية بشمال الهند...
هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن تدمير منازل (شاهد)
هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن تدمير منازل......
رئيس «فاغنر» يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف الشيشانية
رئيس «فاغنر» يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت ......
بايدن يهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما
بايدن يهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما...
المزيد