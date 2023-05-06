  • Alwasat News
Atwasat

بايدن يهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 03:32 مساء
بايدن يهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما
الملك تشارلز الثالث خلال تتويجه. (الإنترنت)
alwasat radio

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن في تغريدة على «تويتر» السبت الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما مشيدًا بـ«الصداقة الطويلة» بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال بايدن إن «الصداقة الطويلة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مصدر قوة لشعبينا»، مؤكدًا أنه «فخور» بأن زوجته جيل مثلت الولايات المتحدة في الحفل الذي أقيم في لندن، وفق «فرانس برس».

دأت مراسم تتويج تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، اليوم السبت، في كنيسة ويسمنتستر في العاصمة البريطانية لندن، في مراسم دينية مهيبة تعود إلى ألف عام من التاريخ والتقاليد، لكن تم تكييفها لتعكس صورة بريطانيا في القرن الحادي والعشرين.

اعتقال ستة نشطاء مناهضين للنظام الملكي
وقبل بدء هذه المراسم، اعتقلت الشرطة التي كانت قد حذرت من أنها لن تتسامح مع أي محاولة لعرقلة تتويج الملك تشارلز الثالث، عشرات الأشخاص في لندن، بينهم ستة نشطاء مناهضين للنظام الملكي. وبعد موكب رافق العربة التي أقلتهما تحت المطر من قصر باكنغهام، عبر تشارلز الثالث وزوجته بلباسهما الملكي باب الكنيسة لتبدأ مراسم أنغليكانية لتتويجهما من قبل كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.

-  تشارلز الثالث يُتوج ملكا في أول مراسم من نوعها في بريطانيا منذ 1953
-  العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات

وكان تشارلز وكاميلا قد غادرا قصر باكنغهام بالعربة «دايموند جوبيلي ستيت كوتش» وتجرها ستة خيول، في موكب تتقدمه فرقتا الخيالة والفرسان، ويشارك فيه مئات الجنود. واصطف عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي طريق الموكب وهم يهتفون للملك والملكة، على الرغم من هطول الأمطار المتقطع، وفق وكالة «فرانس برس».

تاج الملك إدوارد
وسيجري تتويج تشارلز الثالث ملكا عند الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش على وقع هتاف «ليحفظ الله الملك». وسيعتمر بذلك تاج الملك إدوارد الرمز المقدس لسلطة العرش والمصنوع من الذهب الخالص، ويُستخدم لمرة واحدة  خلال الحكم.

وقبل أن تبدأ هذه المراسم، قال ناطق باسم مجموعة «جمهورية» التي تجمع المئات من أنصارها في ساعة مبكرة من صباح السبت في ساحة ترافالغار، إن الشرطة اعتقلت «ستة من منظمينا وصادرت مئات اللافتات» التي كتب عليها «ليس ملكي» (نوت ماي كينغ).

وأوضحت المجموعة أن بين الموقوفين رئيسها غراهام سميث، الذي بدأ المتظاهرون يطلقون هتافات تطالب بإطلاق سراحه فور اعتقاله. وقال مارتن لوكالة «فرانس برس»، «هذا هو بالضبط سبب وجودنا هنا اليوم، لأن الملكية تمثل كل ما هو خطأ في المملكة المتحدة: الامتيازات وعدم المساواة وانعدام الديموقراطية». ورفع مئات الناشطين لافتات كتبوا عليها «مواطنون لا رعايا» و«ألغوا الملكية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين

ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين
بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة

بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة
فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»

فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك

قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
كيك التوفي من المطبخ الألماني

كيك التوفي من المطبخ الألماني
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف

أضرار إغلاق باب السيارة بعنف
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام

«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات

العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات
المبدعة التشكيلية نجاة بامري

المبدعة التشكيلية نجاة بامري
«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة

«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة
«تحقيقات»: سكري سبها المختنق

«تحقيقات»: سكري سبها المختنق
تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة

تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
حفتر يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني ومكافحة الهجرة

حفتر يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني ومكافحة الهجرة
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»

رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يتهم الجمهوريين بأخذ الاقتصاد الأميركي «رهينة»
بايدن يتهم الجمهوريين بأخذ الاقتصاد الأميركي «رهينة»
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي
العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات
العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج ...
توقيف ستة نشطاء مناهضين للملكية في لندن.. و«هيومن رايتس» تدين
توقيف ستة نشطاء مناهضين للملكية في لندن.. و«هيومن رايتس» تدين
تشارلز الثالث يُتوج ملكا في أول مراسم من نوعها في بريطانيا منذ 1953
تشارلز الثالث يُتوج ملكا في أول مراسم من نوعها في بريطانيا منذ ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة ......
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول ......
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة ......
المزيد
بايدن يهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما
بايدن يهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما...
وزير خارجية حكومة «طالبان» الأفغانية يعقد محادثات نادرة مع نظيره الباكستاني والصيني
وزير خارجية حكومة «طالبان» الأفغانية يعقد محادثات نادرة مع ......
تحطم مقاتلة أميركية «إف-16» خلال مهمة تدريب في كوريا الجنوبية
تحطم مقاتلة أميركية «إف-16» خلال مهمة تدريب في كوريا ......
تشارلز الثالث يُتوج ملكا في أول مراسم من نوعها في بريطانيا منذ 1953
تشارلز الثالث يُتوج ملكا في أول مراسم من نوعها في بريطانيا ......
توقيف ستة نشطاء مناهضين للملكية في لندن.. و«هيومن رايتس» تدين
توقيف ستة نشطاء مناهضين للملكية في لندن.. و«هيومن رايتس» ......
المزيد