منظمة الصحة: جائحة «كورونا» لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنّ جائحة فيروس «كورونا» المستجد التي أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح «20 مليون شخص على الأقلّ» وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحفيين «أعلن أنّ كوفيد-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية»، مقدرا أن الوباء قتل «نحو 20 مليون شخص»، وهي حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية، حسب وكالة «فرانس برس».

منظمة الصحة تعدل استراتيجيتها لمكافحة كورونا

وأمس الخميس، أعلنت المنظمة تعديل استراتيجيتها لمكافحة «كوفيد-19» لمساعدة الدول على الانتقال من الإدارة الطارئة للوباء إلى الوقاية منه والسيطرة عليه.

- منظمة الصحة تعدل استراتيجيتها لـ«كوفيد-19» من الطوارئ إلى الوقاية

وتعد خطة المنظمة الاستراتيجية للاستجابة لجائحة كوفيد للفترة 2023-2025، الرابعة منذ الإبلاغ عن الحالات الأولى في نهاية العام 2019 في منطقة ووهان الصينية.

ووفقا للمنظمة ستستخدم هذه الوثيقة كتوجيه للدول حول كيفية التعامل مع الجائحة العامين المقبلين، خلال الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى الاستجابة المستدامة طويلة الأجل.