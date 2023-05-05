لافروف: الهجوم على الكرملين مستحيل دون علم واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنّ الهجوم الأوكراني الذي استهدف الكرملين هذا الأسبوع بمسيّرتين ما كان ليحصل دون أن تكون واشنطن على علم به، في وقت تنفي فيه كييف وواشنطن أيّ ضلوع لهما فيه.

وقال لافروف، خلال زيارة إلى الهند «هذا عمل عدائي. من الواضح أنّه ما كان ممكناً لإرهابيي كييف أن يرتكبوه من دون علم رؤسائهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وشدّد على أنّ موسكو ستتّخذ «إجراءات ملموسة» للردّ على هذا الهجوم المفترض الذي أكّد الكرملين أنّ هدفه كان اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.